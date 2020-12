Wolgast

Eine 58-Jährige hat am Montagabend in Wolgast einen einen Einbruchsdiebstahl angezeigt. Wie die Polizei mitteilte, sind ihren Angaben zur Folge in der Zeit vom 3. Dezember gegen 18 Uhr bis Montagabend Unbekannte gewaltsam in den Wohnwagen der Frau eingedrungen,der auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße steht.

Gegenstände im Wert von 600 Euro verschwunden

Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Diebe Werkzeug, Schmuck und technische Geräte im Wert von mindestens 600 Euro, aber auch Papiere der Frau mit. Der Kriminaldauerdienst wurde zum Tatort hinzugerufen und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei in Wolgast hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Anzeige

Wer in der genannten Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast telefonisch unter 03836/2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Lesen Sie auch

Von jpw