Wolgast

Nun ist es amtlich: Der Brand in der St. Jürgen Kapelle, den ein vorbeikommender Urlauber um kurz vor 13 Uhr am Sonntagmittag bemerkt, ist definitiv Brandstiftung. Der eingesetzte Brandursachenermittler, der noch am Sonntag vor Ort war, schließt einen technischen Defekt aus. Das Feuer im Dachbereich wurde gelegt.

Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 350 000 Euro, eher noch deutlich mehr Richtung halbe Million. Allein die Reinigung der Orgel wird über 50 000 Euro kosten. 77 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf, Lassan, Kröslin und Zemitz waren bis zum Abend im Einsatz. Denn nachdem bereits am frühen Nachmittag die Löscharbeiten beendet worden waren, mussten die Kameraden später noch einmal anrücken, da erneut Glutnester aufloderten. „Die Feuerwehrleute haben dank ihres schnellen und umsichtigen Einsatzes Schlimmeres verhindert. Denn nur wenige Minuten später hätte wegen des starken Windes der gesamte Dachstuhl gelodert“, sagt Pastor Sebastian Gabriel.

Altar komplett verbrannt

Er war während der Löscharbeiten direkt vor Ort und hat das ganze Ausmaß des Brandes gesehen. „Der gesamte Altar samt Leuchter ist verbrannt. Dachbalken müssen erneuert werden und der Innenraum der Kapelle samt Orgel sind total verrußt und vom Löschwasser gezeichnet. Es ist ein riesiger Schaden.“ Dabei waren gerade Handwerker dabei, St. Jürgen ein neues Dach zu verpassen. Die Mittel dafür kamen aus dem Strukturfonds des Landes.

Der völlig zerstörte Innenraum der Wolgaster Kapelle. Quelle: Tilo Wallrodt

Wie Recht der Pastor hat, wird deutlich, als Hausmeister Matthias Ahrens die Tür zur St. Jürgen Kapelle aufschließt. Starker Brandgeruch schlägt ihm entgegen. Auf dem Fußboden sind noch die Reste des am Sonntag knöcheltiefen Löschwassers zu sehen. Überall sind Brandrückstände. Vor den Altarresten liegen Berge der neuen Dämmwolle, die Dachdecker gerade erst Tage zuvor im Dachbereich der Kapelle erneuert hatten. Jetzt sind es nasse und teils verschmorte Klumpen, die verbrannt stinken. Es ist ein Bild, das schockt und zugleich fassungslos macht. „Der Brandursachenermittler hat eindeutige Hinweise darauf, dass die eigentlich unbrennbare Dämmwolle Ursache des Feuers war“, sagt Gabriel.

Viele Kirchenmitglieder wollen helfen

Er muss am Montagmorgen als Vorsitzender des Kirchengemeinderates viele aufgewühlte Mitglieder beruhigen und ihnen Hoffnung machen, dass der Schaden zu reparieren ist. Wie genau das funktionieren soll, weiß er noch nicht – aber neben der Aussage, dass die Kapelle versichert war und Gutachter den Schaden aufnehmen, hat ihn auch eine Nachricht von CDU-Politikern gefreut: „Am Mittwoch wollen der Landtagsabgeordnete Egbert Liskow, Landrat Michael Sack und Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler in die St. Jürgen Kapelle kommen und schauen, auf welche Art Hilfe möglich ist“, berichtet Gabriel. Auch zahlreiche Kirchenmitglieder hätten bereits ihre Bereitschaft zum Aufräumen signalisiert.

Am Tag nach dem Brand: Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma verschließen das Dach in der St. Jürgen-Kapelle in der Breiten Straße in Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

Bürgermeister appelliert an Zivilcourage der Wolgaster

Unterdessen hofft Wolgasts CDU-Bürgermeister Stefan Weigler auf die Zivilcourage der Bürger seiner Stadt. „In den zurückliegenden Monaten hat es in der Stadt mehrfach gebrannt: Zuerst waren es kleinere Brände, Papiercontainer wurden angezündet, dann flammten Garagen auf. Jetzt hat vor drei Wochen am Sonntag ein leerstehendes Haus gebrannt, nun wieder am Sonntag die St. Jürgen Kapelle. Ich appelliere an die Bürger dieser Stadt, Zivilcourage zu zeigen und nicht einem oder mehreren Brandstiftern das Feld zu überlassen“, sagt er. 600 Jahre existiere diese Kapelle, habe alles überstanden. „Und jetzt gibt es Menschen, die dieses Stück Stadtgeschichte vernichten wollen. Das dürfen wir nicht zulassen.“ Etwaige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand sollten unbedingt der Polizei gemeldet werden.

Fakt ist, dass mehrfach beobachtet wurde, wie Kinder und Jugendliche auf das Kirchengelände eingedrungen sind und auch auf dem Baugerüst, das die Dachdecker für ihre Arbeiten benötigen, herumturnten. Im vergangenen Herbst, im September, wurde schon einmal versucht, Feuer in St. Jürgen zu legen, nachdem in der Kapelle randaliert worden war. Der entstandene Schaden im September belief sich auf 7600 Euro.

Blick nach oben ins zerstörte Dach und die verkohlte Decke. Quelle: Tilo Wallrodt

Damals wie heute ermittelt die Polizei wegen besonders schwerer Brandstiftung. Auch die Polizeibeamten erhoffen sich Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen oder gehört hat, meldet sich bitte direkt in der Wolgaster Polizeistation unter der Telefonnummer 03836 / 252-224, bei der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Von Cornelia Meerkatz