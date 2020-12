Wolgast

Eine anonyme Flugblattaktion sorgte am Mittwochmorgen in Wolgast für Aufsehen. Unbekannte hatten im Bereich der ASB-Kindertagesstätte „ Brummkreisel“ am Weg zum Dreilindengrund und auf dem Rathausplatz beschriebene Zettel verteilt. Unter der Überschrift „Wacht endlich auf!“ werfen sie der Kita-Leitung und dem Träger der Einrichtung, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), vor, die Kita zu „zerstören“. Auch von Mobbing und Lügen ist in dem Schreiben die Rede.

Mirko Kagemann, Geschäftsführer des Regionalverbandes Vorpommern-Greifswald des ASB, äußerte sich auf Anfrage „sehr entsetzt darüber, was da passiert ist“ und sprach von einem scheinbaren „Rachefeldzug, den jemand zu Hause vorbereitet“ habe.

Die Polizei sei informiert und eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen worden. Man erhoffe sich sachdienliche Hinweise, damit ermittelt werden kann, wer die Flugblätter verteilt hat. „Gern würden wir mit den Betreffenden ins Gespräch kommen“, so Kagemann.

„Wir haben personelle Unstimmigkeiten“

„Wir haben in der Kita personelle Unstimmigkeiten“, räumte der Geschäftsführer unterdessen ein, „und sind dabei, das zu klären.“ Am Mittwoch, so Kagemann weiter, standen in der Kita dafür eine schon vor mehreren Tagen anberaumte Teamsitzung sowie eine Besprechung des Elternrates auf dem Programm. Eine in Auftrag gegebene sogenannte Supervision, eine spezielle Beratung der Mitarbeiter, solle dafür sorgen „dass das Team wieder zueinander findet“. Die Kita werde gegenwärtig von 60 Kindern besucht, um die sich neun Erzieher kümmern.

Auch die Stadt Wolgast, die Eigentümer der Immobilie ist und mit dem ASB einen Trägerschaftsvertrag abgeschlossen hat, ist an einem positiven Betriebsklima im „ Brummkreisel“ interessiert, wie Vizebürgermeister Ralf Fischer sagte. „Wir wollen, dass es da läuft und sich die Unruhe nicht auf die Kinder überträgt“, so Fischer.

Seit Januar 2019 ist Petra Brandhorst Leiterin der ASB-Kindertagesstätte „ Brummkreisel“. Die Pädagogin löste damals Ute Wetzel ab, die die Einrichtung seit deren Eröffnung am 22. Juli 1997 geführt hatte.

Von Tom Schröter