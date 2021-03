Wolgast

Beim Klettern in einem alten leerstehenden Gebäude in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ist eine 20-Jährige abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war sie mit einer 26-Jährigen und einem 34-Jährigen am Sonntag auf das Dach des ehemaligen Nordback-Gebäudes gestiegen, das umzäunt ist. Als alle drei wieder vom Dach herunterklettern wollten, sei die junge Frau durch ein Loch gefallen und etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Auf die Frage, warum sie trotz Betretungsverbots auf das Dach gestiegen seien, hätten die Begleiter erklärt, sie wollten die Sonne genießen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen könne einFremdverschulden ausgeschlossen werden, hieß es.

Von RND/dpa