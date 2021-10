Wolgast: Hier lebt jetzt der Hund des Toten aus der Gartenlaube

Wolgast

Am Mittwochnachmittag wurde in der Wolgaster Gartensparte „Belvedere“ ein 52-Jähriger tot in einer Gartenlaube aufgefunden. Nach Hinweisen von anderen Gartenbesitzern, die den Mann mehrere Tage nicht gesehen, aber seinen Hund bellen hören hatten, waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Leichnam des Mannes wurde zur Obduktion ins Rechtsmedizinische Institut der Universitätsmedizin Greifswald gebracht. Doch wo ist der Hund geblieben?

Der Vierbeiner war von Mitarbeitern des Wolgaster Tierhofes abgeholt worden, die Polizei hatte ihnen den Hund übergeben. Die OZ war am Sonntagvormittag im Tierhof und konnte sich einen Eindruck vom Tier verschaffen. Wie Kerstin Nowitzki, Hartmut Blunk und Andreas Schille berichteten, handele es sich um einen ganz besonderen Hund: „Es ist ein Herdenschutzhund. Das Tier ist eine noch junge Hündin und hört auf den Namen Bonny. Sie hat eine Welpenschutzimpfung und ist auch gechipt – wohl noch vom Züchter. Sie macht einen gepflegten Eindruck, allerdings gehört ein solcher Hund, bei dem man die Rassen Maremmano aus Süditalien und Kaukasenmix deutlich erkennt, nicht in diese Breiten“, sagt Blunk, der Vereinsvorsitzende des Tierhofes.

Hund braucht viel Auslauf

Dafür gibt es nach Aussage der Tierhofmitarbeiter einen einfachen Grund: Herdenschutzhunde leben allein in den Bergen und schützen Schaf- oder Ziegenherden, ohne dass Menschen dabei sind. „Die haben einen unwahrscheinlichen Schutzinstinkt, sehr viel Kraft und nehmen es locker auch mit einem Rudel Wölfe auf“, schildert Andreas Schille. Wenn die Tiere erwachsen sind – bei diesen Rassen mit etwa zwei Jahren – erkennen sie nur ihre Bezugspersonen an, sonst niemanden. Alles andere wird sofort angegriffen. „Das kann hier schlimm enden“, weiß auch Kerstin Nowitzki. Deshalb sei es wichtig, Bonny, die derzeit einer von sieben Fundhunden im Wolgaser Tierhof ist, so schnell wie möglich zu neuen Besitzern zu vermitteln, die ein sehr großes Grundstück haben und ganz viel Zeit. „Es gibt jetzt schon Interessenten, denn wir haben Bonny auf unserer Facebookseite angeboten. Es gilt hier keine Zeit zu verlieren“, so die erfahrene Tierhof-Mitarbeiterin.

Bonny war schon mal im Tierhof

Denn Bonny ist für sie und ihre Kollegen keine Unbekannte. „Der Besitzer scheint immer mal wieder weg gewesen zu sein. Da hat sich der Hund selbstständig Ausgang verschafft. Er lief dann im Stadtgebiet von Wolgast umher, wurde dann längere Zeit am Thälmannplatz gesichtet, bis uns das Ordnungsamt um Hilfe rief, damit der Hund eingefangen wird. Das sei auch gelungen. Durch Mundpropaganda habe der Besitzer, der jetzt tot in der Laube aufgefundene Mann, erfahren, wie Bonny ist und sei zum Tierhof gekommen, um sie wieder abzuholen. „Wir müssen Besitzern die Hunde zurückgeben, wenn sie nach dem Ausbüchsen hier landen“, sagt Nowitzki. Allerdings musste nach Hinweisen aus der Bevölkerung auch das Veterinäramt nach dem Tier mehrfach schauen. Dabei soll der Besitzer den Mitarbeitern sogar mit Mord gedroht haben, wenn sie den Hund mitnehmen würden.

Blick in den Garten, in dem sich der jetzt tot aufgefundene Mann einquartiert hatte. Im Vordergrund das Gewächshaus, in dem im letzten Winter Bonny untergebracht war. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bonny ist schon jetzt ein großer Hund, um die 70 Zentimeter hoch. Bis zu 80 Zentimeter Höhe können es noch werden, wenn sie erwachsen ist. Ihr Gewicht kann dann um 45 bis 50 Kilo liegen. „Noch ist sie verspielt und im Moment sehr neugierig, weil ja alles neu für sie ist. Aber Vorsicht ist dennoch geboten“, sagt Hartmut Blunk und hält die Leine der Hündin straff. Im Garten soll der Mann sie im Winter in einem gläsernen Gewächshaus untergebracht haben, das auf dem Gelände steht. Auch habe er einen kleinen Verschlag errichtet, wo sich Bonny vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt habe aufhalten können. Sie habe zum Schluss sogar mit in die Laube gedurft.

Verwahrloste Unterkunft

Blick von hinten auf die Gartenparzelle, in dem der jetzt tot aufgefundene Mann mit Bonny lebte. Quelle: Tilo Wallrodt

Die macht allerdings beim Blick durch den Gartenzaun einen ziemlich verwahrlosten und vermüllten Eindruck. Das gesamte Areal sieht ungepflegt aus. Spartenmitglieder sagen, dass der Tote dort illegal gelebt und ganz gerne getrunken habe. Der Mann, der früher in Zemitz gewohnt haben soll, sei dort einfach eingezogen, nachdem ihm die Wohnung gekündigt worden sei. Woher er wusste, dass dieser Garten frei war und ob er den Vorbesitzer kannte, vermag niemand zu beantworten. Die Spartenvorsitzende der Kleingartenanlage „Belvedere“, die nicht genannt werden möchte, sagte der OZ, dass sie den Mann nicht kenne und lediglich zweimal gesehen habe. Sie sei zuständig für insgesamt 252 Gärten in der Sparte und könne nicht jeden Garteninhaber persönlich kennen. Fakt ist, dass sich der Mann eine Laube mit besonderem Blick ausgesucht hat: Der Vorbesitzer hat eine Art Dachterrasse errichtet, damit er über die große Brombeerhecke am Rand des Gartens direkt ins Wolgaster Sportforum auf den Fußballplatz schauen kann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei rechnet in den kommenden Tagen mit einem Obduktionsergebnis. Dann wird feststehen, woran der Besitzer von Bonny gestorben ist. „Die ist dann hoffentlich schon bei einem neuen Besitzer, der es gut mit ihr meint“, sagt Hartmut Blunk.

Von Cornelia Meerkatz