Wolgast

Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ist es wieder soweit: Millionen Fans des „Usedom-Krimis“ schauen sich die neue Folge der beliebten Krimireihe mit Katrin Sass als ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow in der Hauptrolle im Ersten an. Es ist der dritte Teil der dieses Jahr gezeigten neuen Folgen und trägt den Titel „Der lange Abschied“.

Und es darf davon ausgegangen werden, dass es erneut ein Quotenhit wird: Bereits die erste der drei neue Folgen des Usedom-Krimis am 4. November im Ersten hat zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr dank Katrin Sass und Rykke Lylloff die meisten Zuschauer angezogen. 6,63 Millionen Menschen sahen die 14. Folge „Entführt“. Das entspricht einem Marktanteil von 22,6 Prozent.

Drehort an der Wolgaster Peene-Werft

Die Dreharbeiten für den nächsten Usedom-Krimi, der den Arbeitstitel „Am Ende einer Reise“ trägt und im Herbst kommenden Jahres ausgestrahlt werden soll, laufen unterdessen bereits. So wunderten sich in den zurückliegenden Tagen Mitarbeiter und Besucher der Wolgaster Peene-Werft bzw. der unmittelbar am Eingang befindlichen Arztpraxen und Marine-Unterkünfte, was da für rege Betriebsamkeit herrschte. Geparkt werden durfte nicht, dafür dominierten Fernsehkameras das Gelände. Spätestens da wurde vorbeikommenden Patienten und Marineangehörigen klar, dass das Areal als Drehort auserkoren war. Auch zwischen Wolgast-Mahlzow und Zecherin wurde gedreht. „Schön, wenn unsere Stadt in vielen Szenen des neuen Krimis wiederzuerkennen ist, auch wenn es oft nur Sekunden sind, wo die Bilder zu sehen sind“, freut sich Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler.

Zwischen Ystad und Swinemünde

Der neue Usedom-Krimi entsteht zwischen dem schwedischen Ystad und dem polnischen Swinemünde. Zum Inhalt kann verraten werden, dass sich Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) auf die Suche nach einer Frau macht, der ihrer festen Überzeugung nach etwas zugestoßen ist. Grzegorz Muskala, der zuletzt u. a. den „Tatort: Die Ferien des Monsieur Murot“ und vier Folgen der Serie „Die Chefin“ inszenierte, führt Regie. Das Buch schrieb Michael Vershinin – er verfasste für ARD Degeto und NDR die meisten der bisherigen, sehr erfolgreichen „Usedom-Krimis“.

Was geschah auf der Fähre nach Schweden?

Zum Inhalt von „Am Ende einer Reise“ verraten die Produzenten Folgendes: Polizeiobermeister Holm Brendel (Rainer Sellien) folgt den Spuren des prominenten schwedischen Krimiautors Arvid Johanssons in Ystad. Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) begleitet Holm auf dem privaten Trip. Auf der Fähre zurück nach Usedom lernt sie Dana Driest (Karolina Gorczyca) kennen, eine gebürtige Polin. Sie hat ein auffälliges Hämatom an der Wange. Wurde sie Opfer häuslicher Gewalt? Am nächsten Tag sieht Karin, wie Danas Ehemann Jochen (Steven Scharf) am Steuer seines SUV von der Fähre fährt – ohne seine Ehefrau.

Derweil freut sich Dr. Brunner (Max Hopp) auf neue Aufgaben in Estland – dort soll er „Legal consultant“ im „EU Center for Cyber Defence and Digital Resilience” werden. Karin Lossow trifft unterdessen eine Entscheidung. Sie will zurück an Bord der Fähre, wo sie Dana zuletzt gesehen hat. Als sie ihr Ticket kauft, ruft Brunner an, den es – drei Tage vor seinem Umzug – in den Fingern kribbelt. Er will Karin bei ihrer Recherche unterstützen und dafür sorgen, dass sich seine ehemalige Kollegin auf dem Boden der Legitimität bewegt. Doch Brunners Plan misslingt … Es bleibt also spannend.

Gedreht wird bis 6. Dezember

Wie von der Produktionsfirma zu erfahren war, wird für die neue Folge noch bis zum 6. Dezember gedreht. Neben Wolgast und anderen Orten auf Usedom gehören auch Schauplätze in Berlin/Brandenburg sowie die Fähre zwischen Ystad und Swinemünde zu den Drehorten.

Im Herbst 2022 werden die Zuschauer dann wissen, wie spannend die Geschichte verläuft und wie sie am Ende ausgeht. Erst einmal jedoch feiert am Donnerstagabend (18. November) um 20.15 Uhr die aktuelle Folge „Der lange Abschied – Der Usedom-Krimi“ im Ersten Premiere. Und als kleiner Trost für alle, die an diesem Abend verhindert sind oder als Anregung für alle ganz Neugierigen: Seit Dienstag ist dieser Krimi bereits in der ARD-Mediathek zu finden.

Von Cornelia Meerkatz