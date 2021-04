Wolgast

Das Osterfest 2021 wird für Familie Frölich aus der Wolgaster Burgstraße unvergesslich bleiben: Nach bangen zwei Wochen des Wartens und Suchens haben sie ihren geliebten weißen Kater zurück. Dabei hatten sie die Hoffnung schon aufgegeben.

Denn 16 Tage zuvor verschwand der Kater aus dem Haus, in dem gerade renoviert wird. „Wir dachten, der Kater ist vom Ausgang nicht nach Hause gekommen. Doch alles Suchen und Fragen bleibt vergeblich“, schildern die Frölichs. Nur die Möwen schreien über dem Haus in der Wolgaster Innenstadt – manchmal hört es sich an wie das Miauen einer Katze.

Schwaches Miauen ist zu vernehmen

Doch die Hoffnung schwindet immer mehr, denn ohne Wasser und Nahrung 16 Tage zu überleben, ist kaum möglich. „Aber immer wieder glaubten wir, doch etwas zu hören und riefen ihn, bis tatsächlich eine schwache Antwort kam. Nun waren alle Nachbarn hilfreich versammelt. Sogar Platten zu Leitungsschächten wurden vom Nachbarn abgeschraubt. Doch ohne Erfolg. Unser Kater blieb wie vom Erdboden verschluckt“, sagen die Frölichs.

Dann kamen Hausbewohner auf die Idee, den Wolgaster Katzenschutzverein um Hilfe zu bitten. „Nur kurze Zeit später kam ein freundlicher Mann mit Erfahrung in solchen Fällen“, berichtet Familie Frölich. Der freundliche Mann ist OZ-Fotograf und -Videoreporter Tilo Wallrodt, der im Ehrenamt beim Katzenschutzverein mitarbeitet. Er stellte ein Falle auf, dazu Futter und Wasser.

Ist der Kater in eine fremde Wohnung gelaufen?

Als alle Hausbewohner im Treppenhaus zusammenstanden, erinnerte sich der Inhaber der obersten Wohnung, dass er zwei Wochen zuvor Sperrmüll nach draußen brachte und die Wohnungstür offen ließ. Im Treppenhaus begegnete ihm der Kater. Der Nachbar hatte zwar in seiner Wohnung geschaut, ob das Tier hinein gelaufen war, sah ihn jedoch nicht. Was er vergaß: Wegen der Bauarbeiten im Bad gab es dort einen offenen Versorgungsschacht.

In der Wohnung wurden Nahrung und Wasser sowie eine Katzenfalle aufgestellt. Aber die Falle blieb unberührt. Dafür wurde in der Nachbarwohnung, wo noch gebaut wird, vom ebenfalls aufgestellten Futter gefressen. Also kam die Falle samt einer Kamera dorthin.

Mit Kamera und Falle gelingt es

Und siehe da: Die Kamera schlug an und die Falle schnappte zu. Der weiße Kater war wieder da, ein wenig dreckig und zerzaust, sehr hungrig und durstig. Das Tier war wohl in der ersten oberen Wohnung in den offenen Versorgungsschacht gekrochen und hatte sich dann über zwei Wochen im Dachkasten versteckt, der bis zur nächsten Wohnung führt. Glücklicherweise wurde sein Miauen um Hilfe gehört.

Mit dieser Falle, Futter und Wasser hat der Katzenschutzverein Wolgast einen Kater gerettet, der sich im Dachkasten versteckt hatte. Quelle: Tilo Wallrodt

Mit den Worten, „ich bringen Ihr Raubtier zurück“, erhielt Familie Frölich das geliebte Haustier zurück. „Wir konnten unser Glück kaum fassen und danken den Nachbarn und allen Hausbewohnern, besonders aber dem Katzenschutzverein in Wolgast“, so das Wolgaster Ehepaar.

Von Cornelia Meerkatz