Abschied - Leiter der Radiologie in Wolgast sagt Adieu: So bewegt waren seine rund drei Jahrzehnte in der Klinik

Abschiedsstimmung herrscht in der Radiologischen Praxis im Kreiskrankenhaus Wolgast: Der erfahrene Leiter Dr. Hans-Ulrich Behrndt wechselt zum 1. Januar 2021 in den Ruhestand. Für die OZ lässt er die vergangenen 28 Jahre in der Klinik Revue passieren.