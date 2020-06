Wolgast/Pritzier/Zemitz

Die Verkehrsteilnehmer in Wolgast und Umgebung müssen sich auf mehrere in Kürze stattfindende Straßenbaumaßnahmen einstellen. Wie Dirk Niemann von der Straßenmeisterei Helmshagen mitteilt, soll ein weiterer Abschnitt der Bundesstraße 111 in der Ortslage Wolgast saniert, sprich die Fahrbahndecke erneuert werden.

Um lange Staus zu vermeiden, seien die Arbeiten wie in den Vorjahren auch diesmal während der Nacht vorgesehen, konkret vom 24. Juni um 18 Uhr bis zum 25. Juni um 6 Uhr. Die B 111 sei in dieser Zeit vom Abzweig Thälmannstraße bis zum Abzweig Robert-Koch-Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolge über die Hufeland-, Dr. Theodor-Neubauer und die Robert-Koch-Straße.

Weitere geplante Baumaßnahmen

Überdies soll im Zeitraum vom 3. bis 6. Juli die Fahrbahn (Binderschicht und Decke) der Landesstraße 26 in der Ortsdurchfahrt Pritzier erneuert werden. Hier ist eine Umleitung des Verkehrs über L 26, VG 20, B 109 und B 111 vorgesehen, wobei die Anwohner per Postwurf und Handzettel informiert werden sollen.

Eine weitere Deckenerneuerung ist vom 29. Juni bis zum 17. Juli auf der Landesstraße 26 in der Ortsdurchfahrt Zemitz geplant. Bearbeitet wird hier der 455 Meter lange Straßenabschnitt von der Kurve hinter der Brücke über den Brebowbach bis zur Ortsmitte (Bushaltestelle). Es erfolgt eine halbseitige Straßensperrung und eine Regelung per Baustellenampel; ebenso wie bei den vom 20. bis zum 24. Juli auf der Ortsdurchfahrt Hohensee beabsichtigten Durchörterungsarbeiten zur Erneuerung eines Durchlasses.

