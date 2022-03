Wolgast: Segelschiff „Weisse Düne“ ab dieser Saison mit eigenem Bier

Wolgast

Kapitänin eines Bierschiffes – das kann auch Jane Bothe aus Wolgast nicht alle Tage vorweisen. In dieser Woche kamen sie und ihr Mann Detlef als Eigner der „Weissen Düne“ nach mehrtägiger Reise auf den Binnenwasserstraßen bis nach Berlin-Spandau mit gebrauter Fracht wieder zurück nach Wolgast. Das mitgebrachte Bier wurde eigens für den Topsegelschoner „Weisse Düne“ gebraut.

Unterwegs auf Bierfahrt waren die Bothes mit der kleinen „Twee Gebroeders“, einem 120 Jahre alten kleinen Binnenfrachter. Dort gab es zwar zum Aufhalten und Schlafen nur wenig Platz, für die Bierfässer und -kästen aber genügend Stauraum. Das Bier stammt aus dem Finsterwalder Brauhaus, mit dem Jane Bothe schon vor zwei Jahren das Brauen eines eigenen Bieres vereinbart hat. Da das Schiff nicht bis direkt nach Finsterwalde fahren kann, wurde die Fracht im Hafen Berlin-Spandau an Bord genommen.

Die „Weisse Düne“, ein altes holländisches Plattbodenschiff, auf Segeltour auf dem Peenestrom. Zu Ostern startet die Saison. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Kontakt zur Brauerei in Finsterwalde kam über einen Freund zustande. „Es sollte ein sehr kräftiges Bier sein, was für echte Seemänner. Das war früher schließlich so üblich in der Seefahrt“, berichtet sie. Braumeister Markus Klosterhoff aus Finderwalde hat daher das Pils mit viel Hopfen angesetzt.

Nun sind die ersten 15 Fässer mit jeweils 30 Litern Bier sowie etliche Kästen mit Flaschen des Hopfengebräus in Wolgast angelandet. Künftig wollen die Bothes ihren Gästen auf der „Weissen Düne“ – der Saisonstart steht zu Ostern bevor – mit dem eigenen Bier und den Geschichten drumherum wieder etwas Neues bieten. „Wenn man das Interesse an Schiff und Mannschaft wach halten will bei den Gästen, kommt man nicht umhin, nach speziellen Geschichten Ausschau zu halten“, sagt die Kapitänin.

Auch Touren mit Wolgaster Bier denkbar

Doch warum Bier aus Finsterwalde, wo doch mittlerweile auch in Wolgast Bier gebraut wird? Jane Bothe macht klar, dass bei Vertragsabschluss mit Finsterwalde vom Wolgaster Bier noch nichts in Sicht war außer einer Willensbekundung, Bier brauen zu wollen. „Und leider ist der Verein, der in Wolgast braut, auch bis heute noch nicht auf uns zugekommen. Wir denken aber, das passiert noch“, meint Bothe.

Sie kann sich vorstellen, dass es dann an Bord der „Weissen Düne“ auch Wolgaster Bier gibt und dazu auch spezielle Bierfahrten angeboten werden. „Das kann dann eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein, denn garantiert ist das Wolgaster Bier auch sehr lecker Und zum Rathauskeller, wo gebraut wird, gibt es ebenfalls die passenden Geschichten“, signalisiert sie ihre Bereitschaft.

Auch Braumeister Markus Klosterhoff aus Finsterwalde sieht da keine Probleme. „Wir machen alljährlich von der Brandenburgischen Bierstraße, zu der weit über 20 kleine Privatbrauereien gehören, gemeinsame Verkostungen und Veranstaltungen. Davon haben alle was und ich kann das nur empfehlen“, sagt er. Jane und Detlef Bothe sind sich sicher, dass das Bier beider Städte schnell Liebhaber finden wird – auch Dank der „Weissen Düne“.

Von Cornelia Meerkatz