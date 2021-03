Wolgast: Stadt hat seit Montag kostenloses Corona-Testzentrum

Wolgast

Seit Montagmorgen 8 Uhr können sich die Wolgaster und auch Bürger aus dem umliegenden Gemeinden kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen. Im Wolgaster Sportforum eröffnete Apotheker Thomas Beier mit zwei seiner Mitarbeiter das Testzentrum. Künftig wird immer vormittags von 8 bis 11 Uhr getestet. Die Anreise kann per Pkw erfolgen, Parkplätze sind vor Ort. Auch der Stadtbus hält in unmittelbarer Nähe.

„Wir bieten die kostenlosen Tests entsprechend der Aussage der Bundesregierung für jeden Bürger einmal pro Woche an“, sagt Thomas Beier. Mit seinem geschulten Personal erfolge ein Nasenabstrich in beiden Nasenlöchern. Die Auswertung dauere dann 15 Minuten. In dieser Zeit müsse man sich im Freien aufhalten, um dann am Fenster den Zettel mit dem Testergebnis zu erhalten. „Wir rufen dabei immer Nummern auf, niemals die Familiennamen. Denn sollte tatsächlich ein positives Testergebnis dabei sein, waren wir so die Diskretion“, betont er.

Noch Freiwillige für den Einlass gesucht

Im Sportforum sollten die jetzt als Testzentrum eingerichteten Räume eigentlich als Impfzentrum genutzt werden. Doch da es noch immer nicht genügend Impfstoff gibt, wurde kurzerhand durch die Stadtverwaltung – das Sportforum ist kommunales Eigentum – das Testzentrum eröffnet, da die vorhandene Infrastruktur dafür gut nutzbar ist.

Zu den ersten Testern am Montag zur Eröffnung gehörten städtische Mitarbeiter, die im Sportforum arbeiten, darunter Mario Lintzen. Er findet die Möglichkeit des schnellen Testens sehr gut. „Es geht fix, tut kaum weh und gibt Sicherheit“, betont er. Die vierte Testperson am Montag war Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Der verweist vor dem Test offensiv darauf, dass es sich bei dem das Testzentrum betreibenden Apotheker um einen angeheirateten Verwandten handelt. „Thomas Beier ist der Cousin meiner Frau und damit mein angeheirateter Cousin. Ich sage das, weil mir größtmögliche Transparenz wichtig ist.“

Weite Fahrten nach Greifswald oder Ahlbeck entfallen

Der Stadt sei es wichtig gewesen, ein kostenloses Testzentrum zu eröffnen, damit die Menschen nicht erst große Fahrten bis nach Bansin, Ahlbeck oder nach Greifswald machen müssen. Angefragt habe die Stadt deshalb bei allen Apothekern, ob sie das Testzentrum mitbetreiben wollen. Neben Thomas Beier, der zwei Apotheken in der Stadt betreibt, gibt es eine weitere Apothekerin. Allerdings beteiligt sie sich aus Kapazitätsgründen nicht am Testzentrum. Auch in anderen kleinen Städten, etwa Anklam und Gützkow, betreiben Apotheker die kostenlosen Testzentren.

Für den Anfang hat die Stadt eine Mitarbeiterin für den Einlass ins Testzentrum abgestellt. Chantal Schmidt, die sonst als Sachbearbeiterin im Bereich Brandschutz tätig ist, teilt die Bögen zur Datenerfassung aus, hilft beim Ausfüllen und achtet darauf, dass es am Einlass kein Gedränge gibt. „Schön wäre es natürlich, wenn sich für diese Tätigkeit Freiwillige melden. Vielleicht gibt es Vereine, die uns da unterstützen wollen“, wirbt Weigler. Als Vergütung für den Schnelltest erhält der Apotheker 12 Euro. Davon muss er neben dem Test auch die Schutzausrüstung kaufen und das Personal bezahlen.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) war der Vierte, der im Wolgaster Schnelltest-Zentrum im Sportforum getestet wurde. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wie bei allen anderen vorher Getesteten an diesem Montagmorgen war auch das Ergebnis des Wolgaster Bürgermeisters negativ. „Der Test gilt 48 Stunden. Und zumindest für die ersten 24 Stunden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt, dass man nicht infektiös ist“, erläutert Apotheker Beier. Er rechnet damit, dass die Zahl der Testpersonen von Tag zu Tag zunehmen wird.

Mit Ansturm vor Ostern wird gerechnet

„Garantiert wird es kommende Woche direkt vor Ostern noch mal einen Ansturm geben. Die einen wollen zur Kosmetik, die anderen die Familie besuchen. Aber wir sind darauf vorbereitet“, sagt er. Im Klartext heißt das, wenn die Zahl der zu Testeten enorm steigt, stockt er das Personal auf und verlängert die Öffnungszeit. „Jetzt können wir zu dritt während der drei Stunden an die 200 Menschen testen. Aber wir stellen uns auf die Nachfrage ein. Der kostenlose Corona-Schnelltest steht Bürgern einmal pro Woche zu“, so Beier.

Und was passiert, wenn ein Schnelltest positiv ausfällt? „Wir gehen natürlich davon aus, dass niemand zum Schnelltest kommt, der deutliche Erkältungssymptome aufweist. Denn dann ist von vorherein ein PCR-Test im Abstrichzentrum Greifswald angebracht“, sagt Beier. Fällt der Schnelltest in Wolgast dennoch positiv aus, muss ebenfalls ein PCR-Test durchgeführt werden. Der oder die Getestete begibt sich sofort nach Hause. „Wir informieren direkt vom Testzentrum aus das Gesundheitsamt, sodass dem Betreffenden von dort der Termin für einen PCR-Test mitgeteilt wird und keine zusätzlichen Laufereien entstehen“, schildert Beier.

Kostenlose Schnelltests auch direkt in Firmen

Der 41-Jährige ermuntert auch Firmen, von den kostenlosen Schnelltests Gebrauch zu machen. Wenn beispielsweise die Werft oder ein Pflegedienst die Mitarbeiter testen lassen möchte, dann kämen die Tester laut Beier auch direkt ins Unternehmen.

Bürgermeister Stefan Weigler jedenfalls ist froh, dass die Stadt ihr eigenes Schnelltest-Zentrum hat. „Testen, testen, testen muss die Devise sein. Dann kann zu Ostern auch die Gastronomie öffnen, denn dass es gut funktionierende Hygienekonzepte gibt, wurde bereits vergangenes Jahr bewiesen. Zusammen mit einem negativen Schnelltest und der Luca-App muss ein Besuch möglich sein“, fordert er.

Am ersten Tag nutzten 30 Menschen die Möglichkeit des Testens. Ein Befund dabei war positiv. Nun wird ein PCR-Test klären, ob die Testperson sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Von Cornelia Meerkatz