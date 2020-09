Wolgast

Neues Leben für ein altes Gebäude: Im Wolgaster Hauptbahnhof eröffnete am Dienstagvormittag ein Reisebüro der Usedomer Bäderbahn (UBB). Kunden können dort fortan montags bis freitags aus der breiten Palette der UBB-Reiseangebote auswählen und buchen. „Fahrtenkauf war gestern, das erledigen die Menschen heutzutage online auf ihrem Smartphone oder am Laptop. Gefragt ist aber bei Reisen eine Beratung, ein Preisvergleich oder ein Tipp, wo wir schöne Urlaubsziele anbieten“, erläuterte UBB-Chef Jörgen Boße.

Zuvor hatte er mit Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler das symbolische Band vor der Eingangstür durchgeschnitten und Interessierte zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die ersten Gäste ließen auch nicht lange auf sich warten. Zu ihnen gehörten Manfred und Sabine Hoppach, die sonst immer nach Heringsdorf gefahren sind, um ihre Reise zu buchen. „Es ist für uns als Wolgaster natürlich viel bequemer, dass wir alles nun hier vor Ort erledigen können“, sagte Manfred Hoppach, während die Gattin schon sehnsüchtig auf den Reisekatalog wartet, um auszuwählen.

Manfred Hoppach aus Wolgast lässt sich im Reisebüro von Susanne von Busse beraten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Erste Buchung: Fahrt geht nach Hamburg

Norbert Schreiber aus Koserow hat schon gewählt. Der 68-Jährige möchte mit dem Bus nach Hamburg fahren und hat gestern die Fahrkarte dafür gekauft. „Das Reisebüro ist wirklich sehr schön geworden und die Beratung ist kompetent, das kann ich nur empfehlen“, sagt der UBB-Stammkunde. Adelgunde Andree ließ es sich nicht nehmen, zur Eröffnung des neuen Reisebüros mit einem Blumengruß vorbeizukommen.

Auch von anderen Gästen gab es viel Lob für das umgestaltete Bahnhofsgebäude, das seit einigen Jahren wieder leer stand. Da das Gebäude der UBB gehört, wollte Boße es auch wieder mit Leben erfüllen. So entstanden ein heller und freundlicher Eingangsbereich und ein großzügig gestalteter Verkaufsbereich. Die Reisebüro-Idee, so hoffen der UBB-Chef und seine Mitarbeiter, könnte ein Erfolgsrezept werden, weil die Deutschen einfach gern verreisen und nach dem coronabedingten Ausfall vieler Touren in diesem Jahr die Lust aufs Reisen noch gestiegen ist.

Reisebüros auch in anderen Orten

Aus diesem Grund sollen noch zahlreiche weitere Reisebüros entstehen. „Das nächste wird gerade in Barth fertiggestellt und noch in diesem Jahr eröffnet“, berichtet Jörgen Boße. Auch der Zinnowitzer Bahnhof, wo noch ein althergebrachter Fahrkartenschalter in Betrieb ist, soll in absehbarer Zeit zu einem schicken Reisebüro werden. Die UBB bietet sowohl Reisen auf der Schiene als auch im modernen Reisebus an. Die Fahrten führen an die Mosel, in die Schweiz, nach Kroatien und auch eine Donau-Kreuzfahrt ist dabei. Stark nachgefragt sind auch die Weihnachtsfahrten in verschiedene Orte Deutschlands.

Der Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn und Wolgasts Bürgermeister nutzten den Eröffnungstermin im Hauptbahnhof und besprachen gleich noch weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, etwa zum innerstädtischen Verkehr.

Das Reisebüro im Wolgaster Hauptbahnhof ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Telefonisch ist es erreichbar unter 03836 / 23 19 70. Buchungen sind auch auf www.ubb-online.com möglich.

