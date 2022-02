Wolgast

Der Schock ist Max Kirschstein deutlich anzusehen: Dem Eventveranstalter aus Wolgast wurde übers Wochenende in großen Teilen das Equipment aus einer Lagerhalle in der Karriner Straße gestohlen. Bemerkt hat der 22-Jährige das Fehlen der Technik, als er am Montagvormittag aus der Lagerhalle die Kettensäge holen wollte, um zu Hause einen Baum abzunehmen, der durch den Sturm in erhebliche Schieflage geraten war.

„Ich habe zuerst nur nach der Säge gesucht, aber dann fiel mir auf, dass mehrere Regale sehr leer aussehen. Im nächsten Raum war klar, was passiert ist, denn da lagen nur die leeren Koffer der 18 neuen Akkulampen. Lediglich eine haben sie liegen gelassen. Dann musste ich feststellen, dass auch Beamer, Laptops, Mischpulte und andere Technik geklaut wurde“, erzählt Max Kirschstein. Aber auch jede Menge Spirituosen wurden mitgenommen. Sogar eine volle Gasflasche wurde mit weggeschleppt. Der Gesamtschaden der gestohlenen Technik und der anderen Ware beträgt 25 000 Euro.

Täter ließen sich Zeit beim Ausräumen

Er habe sofort die Polizei informiert, sagt der Veranstalter. Die Kripo war dann einige Stunden in der Lagerhalle im Einsatz. „Die Beamten konnten mehrere Spuren sichern, die darauf schließen lassen, dass sich die Täter beim Ausräumen des Lagers Zeit ließen. Sogar Aufkleber wurden abgekratzt. Nur die großen Mischpulte, die ebenfalls sehr wertintensiv sind, wurden stehengelassen. Wahrscheinlich waren sie zu unhandlich“, mutmaßt der Wolgaster.

Die Kripo steht am Montagnachmittag vor einer Lagerhalle in der Karriner Straße. Dort wurde Veranstaltungstechnik im Wert von 25 000 Euro gestohlen. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Diebe sind in der Zeit von Donnerstag, dem 17. Februar, bis Montag, dem 21. Februar, in die Lagerhalle mit Gewalt eingedrungen. An dem Donnerstag war Max Kirschstein noch vor Ort. „Derzeit gehe ich nicht täglich hin, denn es finden ja keine Veranstaltungen statt. Aber ab Ende April geht’s wieder los mit den Events in und um Wolgast“, sagt er. So werde es am 30. April Tanz in den Mai in Mölschow geben.

17 neue Akkulampen sind weg

Max Kirschstein sagt, dass durch den Einbruch ein Großteil seiner Arbeitsgrundlage verschwunden ist. So hat er beispielsweise die 17 jetzt gestohlenen Akkulampen erst im vergangenen Herbst neu gekauft, um das alljährliche Anstrahlen des Wolgaster Rathauses mit Motiven noch eindrucksvoller zu gestalten. „Für solche Aktionen muss ich mir nun vorerst Technik leihen“, so der Veranstaltungstechniker.

Seit Montag beobachtet Kirschstein nun intensiv, ob irgendwo im Netz die gestohlene Technik angeboten wird. Auch andere Veranstalter in der Region hat er über den Einbruch in sein Lager informiert. Zeitgleich hat er eine Spendenaktion auf mehreren sozialen Kanälen gestartet, denn eine Versicherung greift noch nicht. Und er sei ja kein Großverdiener und wegen Corona sei das Geldverdienen sowieso die meiste Zeit unmöglich gewesen.

„Es ist egal, wie viel Geld bei den Spendenaktionen zusammenkommt. Jede noch so kleine Summe hilft mir, dass ich irgendwann mein Equipment wieder vervollständigen kann“, hofft der 22-Jährige.

Von Cornelia Meerkatz