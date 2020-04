Wolgast

Wildwest am Donnerstagabend in Wolgast: Über eine halbe Stunde lieferte sich ein mit fünf Jugendlichen voll besetzter Uralt-Ford eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die OSTSEE-ZEITUNG hatte bereits kurz nach Bekanntwerden des Polizeieinsatzes über erste Details am Donnerstagabend berichtet.

Nun kommt heraus: Bei der Verfolgungsjagd spielten sich Szenen wie in einem Actionfilm ab. Nach ersten Erkenntnissen wollten gegen 19.30 Uhr Polizeibeamte im Wolgaster Stadtteil Nord einen alten, weißen Ford Fiesta kontrollieren, welcher an der Front des Fahrzeugs ein polnisches Kennzeichen und am Heck ein deutsches Kennzeichen hatte.

Das Auto hatte auffällige Kennzeichen.

Zuvor hatte ein Zeuge der Polizei mitgeteilt, dass er in der Wolgaster Ostrowskistraße einen Ford Fiesta gesehen hat, bei dem der Fahrzeugführer augenscheinlich erst 14 Jahre alt ist. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeireviers Wolgast zum Einsatz gebracht. Einer davon konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet ausmachen.

Bei Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Als der Fahrzeugführer die Polizeibeamten bemerkte, flüchtete er mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit und lieferte sich im Stadtgebiet von Wolgast eine wilde Verfolgungsjagd. Hierbei beachtete er mehrfach nicht die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen verkehrsberuhigten Bereich fuhr und die Fußgänger zur Seite springen mussten. Nur durch Zufall ist es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Weiter ging es über Acker Feldwege und quer durchs Industriegebiet.

Nach rund 30 Minuten endete die Flucht im Wolgaster Tannenkamp. Im Dreilindengrund nahe der Gaststätte Zum Angler war durch die Polizeibeamten zuvor das Fahrzeug stehend festgestellt werden. Die Insassen und der Fahrzeugführer befanden sich nicht mehr dort. Zuvor hatten sie noch schnell die Kennzeichen des Wagens abmontiert und weggeworfen. Weit kamen sie allerdings nicht. Durch die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten diese im Tannenkampweg in der Nähe festgestellt werden.

Auto und Nummernschilder waren gestohlen

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Wolgast. Bei den Mitfahrern um eine 18-Jährige, eine 15-Jährige und zwei 17-jährige Männer aus Wolgast. Alle fünf sind deutsche Staatsbürger. Da erheblich Widerstand geleistet wurde, legte die Polizei den am Boden liegenden jungen Männern Handschellen an.

Bei der Überprüfung des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln – je ein polnisches und ein deutsches Nummernschild – waren gestohlen und das Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

