Am Dienstag und am Mittwoch finden in Wolgast die nächsten Kundgebungen gegen die Corona-Politik mit anschließender Demonstration statt. Die Gespräche mit dem Kreis, der Polizei und der Stadt im Vorfeld der Veranstaltungen werden aber nicht von allen Organisatoren wahrgenommen. 2022 gab es bereits 140 Versammlungen in Vorpommern-Greifswald.