Im Kreiskrankenhaus Wolgast, einem Tochterunternehmen der Universitätsmedizin Greifswald, hat sich ein zweiter Arzt mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Sprecher der Universitätsmedizin Greifswald, Christian Arns. Bereits am Ostersonntag war die Coronaerkrankung eines Artes im Krankenhaus Wolgast bestätigt worden. Der Mediziner wies am Karfreitag plötzlich leichte Fiebrigkeit und Husten auf. Ein sofort vorgenommener Abstrich war positiv. Der Arzt hat sich daraufhin sofort in häusliche Quarantäne begeben.

Der nun ebenfalls per Abstrich positiv getestete zweite Arzt aus dem Krankenhaus Wolgast zeige gar keine Symptome, betonte der Sprecher. Auch er habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

150 Kontaktpersonen werden getestet

Gleichzeitig würden nun insgesamt etwa 150 Personen – 75 Ärzte, Schwestern und Pfleger des Kreiskrankenhauses und 75 Patienten –, mit denen die beiden Mediziner in den zurückliegenden Tagen kurz vor und über Ostern Kontakt hatten, ebenfalls überprüft und getestet. Von etlichen Tests liegt das Ergebnis noch nicht vor. „Bei allen Abstrichen, deren Ergebnisse aber bereits ausgewertet wurden, waren diese negativ“, so der Sprecher der Unimedizin Greifswald.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind bis zum Ostermontag damit insgesamt mindestens 110 Corona-Fälle gezählt worden.

Von Cornelia Meerkatz