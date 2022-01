Wolgast jetzt mit eigenem „Kleiderschrank“

Wolgast

So aufgeregt wie am Dienstag war Simone Köster aus Vierow noch nie, gesteht sie. Noch nicht mal zu ihrer Hochzeit. Kaum geschlafen habe sie in der Nacht, erzählt sie. Punkt 10 Uhr eröffnete die 44-Jährige am 4. Januar ihr neues Festmoden-Geschäft in der Wolgaster Steinstraße. Es trägt den bezeichnenden Namen „Kleiderschrank“ und knüpft an eine erfolgreiche Tradition an.

Denn der „Kleiderschrank“ hatte elf Jahre sein Domizil in Karlshagen. Weil die vormalige Inhaberin Monika Janßen in Rente gegangen ist, suchte sie dringend eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Das Jugendweihekleid von Simone Kösters Tochter wurde zum Schlüsselerlebnis. Denn als sie mit Tochter und Kleid den Laden verließ, sagte Monika Janßen, dass sie eine Nachfolgerin sucht. Kösters Tochter meinte dann im Auto zu ihrer Mutter: „Mama, das wäre doch genau das richtige Ding für Dich.“

Entscheidung für ihren Traum

Simone Köster, die zuletzt als Integrationshelferin an einer Greifswalder Schule arbeitete, zögerte keinen Moment, der Ehemann wurde mit den Plänen konfrontiert. Seine Reaktion: „Wenn Dein Bauch Dir sagt, es ist die richtige Entscheidung, dann tu es!“ Immerhin hat seine Frau 20 Jahre Berufserfahrung im Handel. Dennoch war es keine einfache Entscheidung: Immerhin herrschen strenge Regelungen wegen der Coronapandemie, derzeit gilt neben der Maskenpflicht auch 2G. „Ich finde, wenn man einen Traum verwirklichen kann, dann muss man auch dazu stehen und Mut beweisen“, begründet Simone Köster ihre Entscheidung.

Zur Eröffnung des Festmoden-Geschäftes "Kleiderschrank" in Wolgast bekam Inhaberin Simone Köster von ihrer Freundin die passende Torte. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bei der Wahl des Standortes für den „Kleiderschrank“ fiel die Entscheidung zugunsten Wolgasts aus. „Die Wolgaster kennen mich, ich bin nicht nur dort geboren, sondern habe auch lange im Drogeriemarkt gearbeitet, ehe ich in Karlshagen bei einem Discounter begann“, erzählt die 44-Jährige. In der Wolgaster Innenstadt in der Steinstraße sei nach ihren Worten genau der richtige Platz für den „Kleiderschrank“, dessen Inhalt sie noch erweitert hat. Neben Festmode – 301 Kleider stehen zur Auswahl – gibt es auch schicke Alltagsmode, die Simone Köster wie Monika Janßen in Düsseldorf, Berlin und Hamburg einkauft. „Und ich habe zum Festkleid neben Accessoires wie einem Abendtäschen auch immer die passende Krawatte für den Herrn“, berichtet sie freudestrahlend.

Neustart ohne Existenzgründerhilfe

Der allererste Gratulant zur Neueröffnung war Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Simone Köster hatte ihn angeschrieben und zur Neueröffnung eingeladen. „Schön, dass es wieder ein Schritt zur Belebung der Innenstadt ist. Ich hoffe sehr, dass es sich schnell herumspricht, dass es hier für Jugendweihe, Konfirmation, Ball, Hochzeit und andere Feste tolle Kleider zu kaufen gibt“, sagte er und versicherte, dass auch seine Frau sicher vorbeischauen werde. Und wenn es irgendwo klemme, solle sie sich nicht scheuen, den Kontakt zu ihm und der Stadtverwaltung zu suchen.

Der Wunsch des Bürgermeisters scheint an den ersten beiden Tagen erhört worden zu sein. „Es waren so viele Kundinnen hier, die mich beglückwünscht haben und die sich gleichzeitig freuen, dass es wieder Festmoden in Wolgast zu kaufen gibt. Und ich habe wirklich gut Umsatz gemacht“, freut sich Simone Köster, die den beruflichen Neustart mit Eigenkapital und einem Kredit, aber ohne Existenzgründerhilfe finanziert hat. Sie will schnell wieder einkaufen fahren, um ihren Kundinnen die gewünschten Sortimente zu präsentieren.

Das berühmte Schild

Dieses berühmte Schild hängt auch im neuen "Kleiderschrank" in Wolgast. Quelle: Cornelia Meerkatz

Und dann stehen ja im April die Jugendweihen ins Haus. Da wird viel Garderobe gebraucht. „Ich berate auch gerne die jungen Mädchen und besorge dann das Gewünschte“, sagt die Kleiderschrank-Inhaberin, die sich auch mit Plänen für eine baldige Modenschau trägt. Dann lächelt sie das berühmte Schild an, dass schon in Karlshagen für Aufmerksamkeit sorgte: „In meinen Schrank hängt Garderobe für 6 Frauen in 5 Größen und 4 Jahreszeiten. Nur für mich ist nichts dabei“, ist da zu lesen. „Deshalb habe ich ja jetzt den neuen ’Kleiderschrank’ eröffnet, da wird sich ganz sicher was finden“, ist Simone Köster überzeugt.

