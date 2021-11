Greifswald/Wolgast

Mehr als zwei Millionen Dosen Corona-Impfstoff wurden bereits in die Arme der Bürger Mecklenburg-Vorpommerns gespritzt. Die Impfung ist bislang freiwillig – über eine Pflicht, zumindest für bestimmte Berufsgruppen, wird bereits diskutiert. Zu DDR-Zeiten gab es eine Reihe von Impfungen, die verpflichtend für alle waren. Warum und wie das System funktioniert hat, berichten eine Impfärztin und ein Medizinhistoriker.

Dr. Susanne Schober erinnert sich an ihre Zeit als Kinderärztin in der DDR zurück. 1980 begann sie in Rostock ihre Facharztausbildung, seit Anfang der 90er Jahre war sie in ihrer Kinderarztpraxis in Wolgast im Einsatz. Seit zwei Jahren ist sie zwar im Ruhestand, ist aber angestellt im Universitätsklinikum Greifswald für die Tätigkeit im Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Greifswald – so wie inzwischen viele Ruheständler und jüngst approbierte Ärzte, die bei der Pandemiebekämpfung helfen.

Impfärztin: „Die Impfung wurde in der DDR als hoher Wert betrachtet“

Die Corona-Impfung ist freiwillig, die Debatte um eine Impfpflicht ist in vollem Gange. Eine Impfpflicht – das kennt Susanne Schober noch aus DDR-Zeiten. Dort wurde seit den 1950er Jahren verpflichtend geimpft. Die wichtige Impfpflicht gegen die Kinderlähmung gab es aber erst seit 1961. Pocken, Keuchhusten, Diphtherie und Tuberkulose standen ebenso auf der Liste, später auch die Masern.

„Die Impfung an sich wurde als hoher Wert betrachtet.“ Die Kinder seien in Krippen und Kindergärten von Ärzten wie ihr geimpft worden – ohne die Eltern. „Das war normal. Die Mütter haben sich vorher einverstanden erklärt und dann wurde zügig geimpft“, berichtet Susanne Schober.

„Ich hatte nie einen einzigen Fall von Impfverweigerern“, sagt sie. Zwar habe es immer geheißen, dass Verweigerer der Impfung „zugeführt“ würden, sie selbst habe das nie erlebt. Und: „Wir haben ja auch nicht alle Kinder geimpft. Der individuelle Aspekt spielte natürlich eine Rolle, Kinder mit besonderer Anamnese wurden auch damals nicht geimpft. Die Gesundheit der Kinder stand immer im Vordergrund“, so die Kinderärztin.

Nicht Geimpfte waren durch Herdenimmunität geschützt

Gegen Polio, also die Kinderlähmung, waren die Kinder in der DDR zum Beispiel durchgeimpft. „Und die, die nicht geimpft werden konnten, waren durch die Herdenimmunität geschützt“, erklärt Susanne Schober.

Dr. Susanne Schober hat zahlreiche Kinder zu DDR-Zeiten in MV geimpft. Sie sagt: „Ich hatte nie einen einzigen Fall von Impfverweigerern.“ Quelle: Cornelia Meerkatz

Medizinhistoriker Dr. Hartmut Bettin von der Uni Greifswald erklärt zudem: „Die hohen Impfquoten in der DDR rühren von einem solidarischen Selbstverständnis her. Die Menschen haben sich zum Schutze aller impfen lassen.“ Das habe zum Leitbild der DDR gehört. „Es gab Wettbewerbe unter den einzelnen Bezirken, wer die besten Impfwerte hatte“, so Bettin.

Außerdem habe es laut Bettin ein Grundvertrauen in den Impfstoff gegeben. Viele Menschen haben damals gesehen, wie schlimm eine Polioerkrankung ablaufen kann. „Die Impfung gegen die Kinderlähmung war zunächst freiwillig. Als man erkannt hat, wie gut sie wirkt, dass sie keine gravierenden Nebenwirkungen hatte, wurde sie zur Pflicht“, sagt der Historiker. Um die 20 Pflichtimpftermine standen bei DDR-Bürgern im Impfausweis. „Dafür gab es tausende Impfärzte, die auch für die Beschaffung der Impfstoffe zuständig waren. Die waren sehr gut organisiert“, berichtet Bettin.

Kaum Impfverweigerer – „Die wurden auch nicht verfolgt“

Impfverweigerer habe es kaum gegeben. „Die wurden auch nicht verfolgt – aber es wurde medial auch nicht groß zum Thema gemacht“, erklärt Hartmut Bettin. Das passte allerdings auch nicht ins Bild, weil auch in der DDR Impfstoffe mal knapp wurden, es technologische Probleme gab. „Dann wurden Westimporte verspritzt“, so der Medizinhistoriker.

Der Medizinhistoriker Hartmut Bettin der Uni-Medizin Greifswald kann sich eines nicht erklären: „In der DDR waren viele Krankheiten durch Pflichtimpfungen verschwunden. Dass jetzt ausgerechnet die ostdeutschen Bundesländer niedrigere Impfquoten haben, wundert mich.“ Quelle: Martina Rathke

Auch eine Impfmüdigkeit, wie sie bei der Corona-Impfung beobachtet wird, gab es schon Mitte der 50er Jahre. „Wenn die Menschen von der Krankheit nicht mehr viel merken – so wie es bei uns im Sommer mit Corona war – lässt der Wunsch nach einer Impfung nach. Das ist ein typisches Phänomen.“

Eines kann sich der Historiker allerdings nicht erklären: „In der DDR waren viele Krankheiten durch Pflichtimpfungen verschwunden. Dass jetzt ausgerechnet die ostdeutschen Bundesländer niedrigere Impfquoten haben, wundert mich.“

Von Michaela Krohn