Wolgaster Bürgerinitiative fürs Krankenhaus demonstriert in Schwerin

Am kommenden Mittwoch (9. Juni) wird um 8.30 Uhr in Schwerin vor Beginn der Landtagssitzung am Schloss demonstriert. Aufgerufen hat dazu das am 1. Mai neu gegründete Bündnis „Gerechtigkeit für wohnortnahe Geburtshilfe, Kinder- und Frauengesundheit in MV“. Diesem Bündnis gehören vier Bürgerinitiativen an, die sich in ihren Regionen für den Erhalt kleiner Krankenhäuser stark machen. Auch die Wolgaster BI zum Erhalt des Wolgaster Kreiskrankenhauses e. V. ist mit dabei, wie Vorsitzende Anke Kieser bestätigte.

Nach ihren Worten gehören auch die Bürgerinitiativen aus Parchim (PKKB – Parchimer Kinderklinik und Kreißsaal bleiben), Crivitz (JA – zum Crivitzer Krankenhaus mit Gyn/Geb) sowie die sich noch im Aufbau befindliche Rügener BI aus Bergen dazu. „Das Bündnis setzt sich ein für den Erhalt bzw. den Wiederaufbau von vorhandenen oder geschlossenen Geburtshilfestationen und Stationen der Kinder- und Frauenheilkunde“, erläutert Kieser. Man habe dabei vor allem den ländlichen Raum im Blick. „Wir fordern von der Politik, sich für den Erhalt dieser Bereiche deutlicher einzusetzen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen“, fügt Dr. Brigitte Knappik als stellvertretende Wolgaster BI-Vorsitzende an.

Wohnortnahe Facharztbehandlung auch für Kinder

Dr. Brigitte Knappik, frühere Kinder- und Jugendärztin und stellv. Vorsitzende der BI zum Erhalt des Wolgaster Kreiskrankenhauses Quelle: Cornelia Meerkatz

„Wir fordern den Wiederaufbau der Geburtshilfen in Wolgast, Crivitz und Bergen und der Kinderstationen in Wolgast und Parchim. Außerdem braucht MV mehr niedergelassene Kinderärzte und Hebammen“, so die beiden Frauen. „Kinder haben ebenso wie Erwachsene das Recht auf eine wohnortnahe Facharztbehandlung. Es sollte keine Kompromisse wie eine Portalklinik geben müssen“, erklärt die frühere Wolgaster Kinder- und Jugendärztin Brigitte Knappik.

Ein Gutachten, das von der Enquete Kommission „Zukunft der medizinischen Versorgung in MV“ in Auftrag gegeben worden ist, empfiehlt weitere Geburtshilfen im Land zu schließen und Zentralisierung auf acht Geburtszentren. „Es werden auch noch weitere Kinderkliniken schließen“, meint Knappik. Das alles, obwohl Frauen und Kinder schon jetzt in weiten Teilen des Landes über 40 Minuten bis zur nächsten Notfallversorgung oder Geburt fahren müssen.

Fahrzeiten von mehr als 40 Minuten bis zur Geburt

Anke Kieser, Vorsitzende der BI zum Erhalt des Wolgaster Kreiskrankenhauses Quelle: Cornelia Meerkatz

Die oft angeführte angebliche Qualitätsverbesserung von Geburtshilfen durch eine höhere Anzahl an Geburten pro Jahr halten die Mitglieder der Bürgerinitiativen allesamt daher für zu kurz gedacht. „Fahrzeiten zur nächstgelegenen Geburtsmöglichkeit von weit über 40 Minuten sind eine Zumutung. Nimmt man manch abgelegenes Dorf auf Usedom, da ist man zur Entbindung bis nach Greifswald oder Anklam auch mal über eine Stunde unterwegs“, argumentiert Anke Kieser.

Hier werde deutlich, dass kleinere Krankenhäuser vor allem im ländlichen Bereich, die die Grund- und Regelversorgungsleistungen (Chirurgie, Innere und Notfallversorgung) gewährleisten müssen, im Grunde keine Chance haben, Abteilungen wie Pädiatrie oder Gynäkologie und Geburtshilfe zu finanzieren. „Es ist aus unserer Sicht eine politische Entscheidung, ob ein kleines Krankenhaus mit diesen Abteilungen erhalten bleibt. Man muss es wollen“, hat Brigitte Knappik auch vor der Enquete-Kommission erklärt.

Kinder- und Jugendmedizin gehört in Regelversorgung

„Nach heftigen Protesten der Einwohner, nicht nur aus Vorpommern-Greifswald, sondern aus ganz MV mit Demonstrationen, Petitionen, Postkartenaktionen und bis heute anhaltenden Mahnwachen wurde vor vier Jahren, am 1. Juni 2017, für die Pädiatrie in Wolgast eine Kinderportalpraxisklinik eröffnet. In der Praxis hat sich diese Lösung nicht ausreichend bewährt“, so die Vize-Chefin der Wolgaster BI.

„Der Ansatz, durch eine Bundesratsinitiative die Abschaffung der Fallpauschalen für die Kinder- und Jugendmedizin und die Geburtshilfe auf den Weg zu bringen, ist in unseren Augen richtig“, so Knappik. Noch besser wäre die Einbeziehung der Kinder- und Jugendmedizin sowie der Geburtshilfe in die Grund- und Regelversorgung. „Und genau dafür machen wir uns in der kommenden Woche vor dem Landtag stark“, sagt Kieser.

Info: Wer zur Demo mitfahren möchte, kann sich telefonisch bei Anke Kieser melden: 01715 / 5947024

