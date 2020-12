Wolgast

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler zieht es weg von Vorpommern und der Ostsee nach Mecklenburg an den Schweriner See. Nun hat er dafür auch den notwendigen Rückenwind erhalten: Die CDU hat ihn am Mittwochabend in Ückeritz mit 94,3 Prozent der Stimmen zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 nominiert. Bereist am Montag hatte d er Usedomer Nico Heidenreich seine Pläne für die Landtagswahl zurückgezogen. Damit war Weigler der einzige Kandidat.

Er tritt für den Wahlkreis 30 an und vertritt damit die Insel Usedom, das Amt Am Peenestrom und das Amt Lubmin. Weigler hat sich viel vorgenommen: „Mein Ziel ist es, den Wahlkreis von der AfD zurückzuerobern“, so der Bürgermeister. „Ich möchte den Menschen mit klaren Standpunkten Orientierung geben und ein verlässlicher Ansprechpartner sein. Dabei möchte ich mich den Themen Verkehr, Tourismus, Kommunen und Mobilität schwerpunktmäßig widmen.“

Erst seit September CDU-Mitglied

Der Kreisvorsitzende Franz-Robert Liskow zeigt sich zufrieden mit der Wahl des Kandidaten: „Damit geht für die CDU ein erfahrener Politiker ins Rennen der gut vernetzt und kommunal verwurzelt ist.“ Weigler war erst im September in die CDU eingetreten. Der 41-Jährige ist seit zwölf Jahren Wolgasts Bürgermeister, zuvor war er zwei Wahlperioden lang Mitglied der Stadtvertretung. Damals stand er den Linken noch nahe und wurde auch von ihnen als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen.

