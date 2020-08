Wolgast

Zufriedene Gesichter bei den Einsatzkräften Freiwilligen Feuerwehr Wolgast, denn der am Sonnabend durchgeführte „Tag der offenen Tür“ war ein voller Erfolg. „Unsere Bemühungen haben sich gelohnt“, resümiert Wehrführer Andreas Kycia. Viele Interessierte pilgerten am Samstag zum Gerätehaus der Feuerwehr in der Wolgaster Chausseestraße. Sie besichtigten die verschiedenen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bzw. des Katastrophenschutzes.

Zur Galerie Ob das Löschen eines Brandes, das Bergen verletzter Personen aus einem verunglückten Auto, das Befreien von Menschen aus einer hilflosen Lage oder Türöffnungen – die Wolgaster Feuerwehr wird für alle Aufgaben gebraucht.

Bei den beiden vorbereiteten Vorführungen ernteten die Frauen und Männer tosenden Applaus, denn obwohl die Einsätze nachgestellt waren, mussten sich die Kameraden sehr konzentrieren. Und in der dicken Einsatzkleidung kamen bei hochsommerlichen 27 Grad fast alle ins Schwitzen.

Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast lud am Sonnabend Interessierte zum Tag der offenen Tür ein. Quelle: Tilo Wallrodt

Weitere OZ+ Artikel

Rettungsschere kommt zum Einsatz

Bei der ersten Vorführung wurde ein verunfalltes, auf der Seite liegendes Fahrzeug mit einer eingeklemmten Person simuliert, welche von den Einsatzkräften gerettet werden musste. Mit schwerem Werkzeug – der Rettungsschere – wurde das Dach abgenommen und die Person befreit. Anschließend übergaben die Feuerwehrleute sie an den Rettungsdienst.

Bei einer weiteren Vorführung wurde eine Person in hilfloser Lage von einem Dach gerettet. Nach dem Ronny Manthey seine Kameraden mittels Drehleiter auf das Dach des Gerätehauses befördert hatte, retteten diese die Person (Dummy), sicherten sie auf dem Korb der Drehleiter und brachten sie sicher zu Boden. Anschließen wurde auch diese Person an den Rettungsdienst übergeben. Toll fanden die Besucher, dass Matthias Stüber während der Vorführungen die Moderation übernommen hatte und den Anwesenden die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich erläuterte.

Viele Unfälle und Großbrand

Wehrführer Andreas Kycia. Quelle: Tilo Wallrodt

Wehrführer Andreas Kycia blickte am Rande der Veranstaltung auch auf die ersten acht Monate des laufenden Jahres zurück: Zu 114 Einsätzen wurde die Wolgaster Feuerwehr bereits in diesem Jahr gerufen. Neben Türöffnungen, diversen Hilfeleistungen und der Beseitigung von Betriebsstoffen nach Unfällen ist seinen Kameraden und ihm besonders der Großbrand in Nonnendorf im Januar, der Laubenbrand unweit der Wolgaster Anlagen im April 2020) und der Kellerbrand in der Philipp- Müller-Straße im Mai in Erinnerung.

Bei schweren Verkehrsunfällen verwies er auf einen Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen auf der B 111 zwischen Wolgast und Hohendorf hinter der dortigen Ziesebrücke. „Mit dem Tag der offenen Tür wollen wir noch einmal die Bürger für mehr Aufmerksamkeit sensibilisieren, sowohl im Straßenverkehr als auch bei Arbeiten zu Hause. Und wir möchten noch einmal unter Beweis stellen, mit welch hoher Einsatzbereitschaft alle Kameraden bei Einsätzen mitwirken“, betonte Kycia.

Neun Einsatzfahrzeuge

Aktuell befinden sich 71 Männer und Frauen im aktiven Dienst, davon gehören 23 der Ehrenabteilung an. In der Wolgaster Jugendfeuerwehr engagieren sich 19 Jugendliche und Kinder. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast verfügt mit dem Standort Buddenhagen zusammen über neun Einsatzfahrzeuge.

Von Tilo Wallrodt