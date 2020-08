Wolgaster Pfarrer: Darum ist Demut in der Corona-Krise so wichtig

Wolgast

Nach (endlich) heißen Sommertagen, die wohl vor allem die zahlreichen Urlauber in unserer Region gefreut haben – und da vor allem die Kinder, die sich noch über Ferien freuen können –, hat es in der vergangenen Woche ja eine von vielen ersehnte Abkühlung und auch ein wenig Regen gegeben. Und auch der Wochenspruch für die neue Woche aus dem 1. Petrusbrief spricht nicht von einem Hoch, sondern regt vielmehr dazu an, innezuhalten und in die Tiefe zu gehen: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.“

Gegebenheiten akzeptieren

Das alte Wort „Demut“ begegnete mir über lange Zeit eigentlich nur noch im kirchlichen Gebrauch und wurde ansonsten eher mit Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung gleichgesetzt. Laut Definition bedeutet Demut aber, dass man die äußeren Gegebenheiten akzeptiert und sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Oder, wie man es bei Google finden kann: Demut ist „in der Einsicht in die Notwendigkeit und im Willen zum Hinnehmen der Gegebenheiten begründete Ergebenheit“.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Christen in Neubukow: „Das Kostbare im Leben ist nicht käuflich“

Warum für Münster-Pastor Albrecht Jax die Corona-Krise auch ein heilsamer Prozess ist

Mittlerweile nun wird dieses Wort wieder vermehrt in den Mund genommen und als positive Eigenschaft erkannt. Und gerade im Zuge der Corona-Krise ist vielen Menschen wieder deutlich geworden, dass wir nicht diejenigen sind, die alles in der Hand haben und all unsere Geschicke lenken – und gegen das, was an Eventualitäten noch übrig bleibt, einfach die richtigen Versicherungen abschließen könnten.

„Mein Haus, mein Auto, meine Freundin …“, das sind die Dinge, die häufig zählen. Danach werden Menschen beurteilt, und wer da mehr aufzählen kann, verdient Achtung und Anerkennung. Und auch wenn Sie – und hoffentlich auch ich – nicht zu den Menschen gehören, die da gerne ganz dick auftragen, so wissen wir doch, dass es sich gut anfühlt, wenn man etwas vorzuweisen hat.

Materialistisches Denken

Doch wenn das unter uns Menschen auch noch funktionieren mag – bei Gott greift es nicht. Denn was hätten wir, womit wir uns vor ihm brüsten könnten? Materielle Dinge? – Wohl kaum. Unseren unerschütterlichen Glauben? – Da muss ich nur auf den Hahn der Wolgaster St.-Petri-Kirche blicken, um daran erinnert zu werden, dass selbst Petrus damit schon gescheitert ist. Unsere bedingungslose Liebe zu unseren Mitmenschen? – Wie oft verschließen wir unsere Augen und Herzen vor dem Leid in der Welt und schalten lieber zum nächsten Fernsehprogramm …

Da ist es dann wohl doch ehrlicher, sich in Demut zu üben und sich einzugestehen, dass man kein Held ist und bestimmt nicht besser als andere. Und wenn dies gelingt, dann ist das schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Auch dazu gehört Mut – was ja ebenfalls im Wort Demut enthalten ist. Und gerade diesen Menschen, die erkennen, dass sie auf Hilfe, auf Vergebung und auf die Liebe anderer angewiesen sind, hat Jesus sich zugewandt.

Ich wünsche Ihnen die Hoffnung und das Vertrauen, dass er an unserer Seite ist, und zudem eine gute und behütete Woche. Pastor Sebastian Gabriel, Wolgast

Von Sebastian Gabriel