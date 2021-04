Koserow/Wolgast

Für Christin Burow aus Koserow steht die Welt seit dem vergangenen Wochenende ein wenig Kopf: Nachdem sie am Sonnabend in der OZ von der schweren Krebserkrankung ihres Mannes und der kurzen Zeit, die ihnen noch zusammen bleibt, berichtet hatte, ist eine große Welle der Hilfsbereitschaft ins Rollen gekommen. Ganz viele Menschen wollen helfen, dass die Familie einen gebrauchten Kleinbus erhält, den sie dringend benötigt. Denn neben dem Familienvater und seinem Rollstuhl sollen auch die fünf Kinder – die 13-jährigen Zwillingssöhne und das dreijährige Zwillingspärchen sowie der große 18-jährige Sohn der Familie – dabei sein, wenn sie noch einmal auf Usedom kleinere Ausflüge unternehmen.

Olaf Burow ist völlig überwältigt. Quelle: privat

Die größte Überraschung gab es für Christina und Olaf Burow durch den Ambulanten Pflegedienst Martina Baltz aus Wolgast. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Falk hatte sie entschieden, den Burows leihweise bis Ende April einen der Kleinbusse der Zinnowitzer Tagespflege zur Verfügung zu stellen. „Normalerweise transportieren wir damit unsere Klienten zur Tagespflege. Aber da wegen Corona und der hohen Inzidenz gegenwärtig keine Tagespflege stattfindet und die Busse nur rumstehen, konnten wir helfen. Die Geschichte hat uns sehr berührt“, sagt Thomas Falk.

Bus war frei, weil Tagespflege ausgesetzt ist

Also traf er sich am Sonntag mit Christin Burow und übergab ihr in Wolgast-Mahlzow auf dem Parkplatz die Wagenschlüssel. Olaf Burow war wie seine Frau total überwältigt. Überglücklich ließ er sich auf dem Beifahrersitz platzieren, um dann nach Koserow zu fahren. Schon am Wochenbeginn gab es die ersten gemeinsamen kleinen Ausflüge. „Die beiden haben das so genossen, dass plötzlich alle Familienmitglieder in einem Fahrzeug Platz haben“, bestätigt Yvonne Behn, eine Freundin der Familie.

Diese große Überraschung und die viele Anteilnahme am Schicksal sowie die zahlreichen Spenden verleihen dem Familienvater Kraft. In dieser Woche wird er noch einmal in Berlin untersucht. Ärzte wollen herausfinden, ob es noch eine Möglichkeit auf eine weitere Chemotherapie gibt.

Wenn auch Sie Familie Burow mit einer Spende helfen wollen, können das über das Spendenkonto der Bürgerstiftung Vorpommern bei der Volksbank Vorpommern: Bürgerstiftung Vorpommern, DE93 1506 1638 0000 0003 02, Kennwort: Familie Burow.

Von Cornelia Meerkatz