Wolgaster Runge-Gymnasium wirbt online um die neuen 7. Klassen

Normalerweise rühren Lehrer und Schüler des Wolgaster Runge-Gymnasiums im zeitigen Frühjahr an einem Tag der offenen Tür für die Besetzung der nächsten 7. Klassen gemeinsam die Werbetrommel. Aber wegen der Corona-Beschränkungen ist zurzeit nichts normal. Daher geht das Gymnasium in Sachen Werbung in diesem Jahr neue Wege, wie Schulleiter Karl-Uwe Roggow informiert.

„Das Runge-Gymnasium würde gern wie üblich alle Schüler, die derzeit die 6. Klasse besuchen, und deren Eltern zu einer Info-Veranstaltung in unser Haus einladen“, so Roggow. Aus den bekannten Gründen sei dies jedoch nicht möglich. „Darum bieten wir allen an, sich auf unserer Homepage über das Runge-Gymnasium zu informieren. Die virtuelle Informationsveranstaltung ist ab dem 18. Januar freigeschaltet.“

Karl-Uwe Roggow, Leiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums. Quelle: Tom Schröter

In einer gemeinsamen Kraftanstrengung haben Schülerschaft sowie die Lehrkräfte vielfältige Beiträge über das vielseitige Schulleben erstellt. „Wir wussten schon recht zeitig, dass der Info-Tag in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, erklärt der Schulleiter. „Schüler haben daher vor dem zweiten Lockdown Videos gedreht, die nun in der Onlinepräsentation zu sehen sind. Dafür empfiehlt es sich, einen aktuellen Browser zu nutzen.“

Informiert wird natürlich auch über den gymnasialen Bildungsgang, den Ablauf des Übergangsverfahrens und das vielseitige, am Schulprogramm ausgerichtete Angebot der traditionsreichen Wolgaster Schule. „Auch“, so erläutert Karl-Uwe Roggow weiter, „finden Sie alle benötigten Formulare zur Anmeldung. Sollten Fragen offen bleiben, wendet euch beziehungsweise wenden Sie sich gern an die Schulleitung oder das Sekretariat.“ Kontaktmöglichkeiten sind ebenfalls auf der Homepage des Runge-Gymnasiums zu finden. Wichtiger Navigationshinweis: Homepage öffnen, www.runge-gymnasium-wolgast.de, und in der Menüzeile „Infos_Klasse_7“ öffnen.

Von Tom Schröter