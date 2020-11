Nach der Hermannstraße will die Stadt Wolgast ab Januar nächsten Jahres mit der Sanierung der Sandbergstraße starten. Damit setzt die Kommune das Städtebauprojekt Fischerwiek weiter um.

Kopfsteinpflaster dominiert in der Fischerwiek in Wolgast, wie hier in der Sandbergstraße. Dies soll sich im Zuge der Sanierungsmaßnahme ändern. Quelle: Tom Schröter