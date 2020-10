Wolgaster Tierpark erhält moderne Aquarienanlage

Wolgast

Und noch ein neues Vorhaben im Wolgaster Tierpark. Am Dienstag griffen für den symbolischen Baubeginn Tierparkleiter Mirko Daus und der Vorsitzende des Tierparkvereins, Andreas Panthermehl, gemeinsam mit Vertretern des Landesanglerverbandes zum Spaten. Die Rede ist von einem Aquarium-Pavillon.

Die Aquarienanlage entsteht zwischen hohen Bäumen im Wolgaster Tierpark. Quelle: Tilo Wallrodt

Entstehen soll das neue Projekt auf der Wiese zwischen hohen Bäumen rechterhand des Eingangs und der Bärenburg. Früher stand dort schon einmal ein Pavillon. Der Platz sei ideal, findet Mirko Daus, denn spätestens 2022 sollen sich an dieser Stelle sieben Aquarien mit jeweils 1000 Liter Fassungsvermögen stehen. Die Bodenplatte soll noch in diesem Herbst gegossen werden. Besichtigt werden können die Aquarien über einen Wandelgang aus Holz, der auch eine Überdachung hat.

„Wir wollen hier einheimische Fische aus der Peene und dem Peenestrom zeigen, denn angeln die Menschen aus der Region. So wollen wir einmal die Larvenstadien der Fische zeigen, denn viele Angler wissen leider nichts oder zu wenig davon. Auch Amphibien, die im und am Peenestrom zu Hause sind, werden zu sehen sein“, versichert der Tierparkleiter.

Natur- und Artenschutz hautnah

Für Axel Pipping, Geschäftsführer des Landesanglerverbandes MV und den Präsidenten des Verbandes, Prof. Karl-Heinz Brillowski, ist es eine große Freude zu hören, was in Wolgast entstehen soll. „Diese Kooperation schafft die Voraussetzung, dass hier auch Lehrmaterial des Ganztagsschulprojektes ’Angeln macht Schule’ genutzt werden kann“, sagt Axel Pipping. „Der Peenestrom ist ein empfindliches Ökosystem und hält ein breites Spektrum an Pflanzen und Tieren bereit. Dieses Wissen darüber soll künftig Petrijüngern, Touristen, aber auch Schulklassen aus Wolgast, von der Insel Usedom und aus der Region zeigen, wie durch sinnvolle Nutzung Natur- und Artenschutz durch und mit dem Menschen praktiziert werden kann“, betonte er weiter.

„Das hier ist einfach eine gute Symbiose zwischen einem regionalen Tierpark und dem Landesanglerverband“, findet auch Brillowski. Er sei froh, dass der Kontakt übers Landwirtschaftsministerium zustande kam. So könne auch die Zoostrategie des Landes unter dem Motto „Bildung schützt Natur“ mit umgesetzt werden.

Mit der Aquarienanlage soll das Verständnis für den Erhalt des Ökosystems geschärft werden. Die im Wolgaster Tierpark integrierte Zooschule macht es zudem nach Aussage des Tierparkleiters möglich, künftig auch Unterricht, Prüfungen und Weiterbildungen der örtlichen Angelvereine im Wolgaster Tierpark durchzuführen. „Nur die Praxis, die findet für die angehenden Angler weiterhin im Peenestrom statt“, fügt er an.

Fördermittel aus der Fischereiabgabe

Der geplante achteckige Neubau kostet insgesamt 140 000 Euro. Davon werden 100 000 Euro als Förderung aus Mitteln der Fischereiabgabe zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung des Projektes werden ausschließlich hiesige Firmen beauftragt, erläutert der Tierparkchef. So werde der aus Lärchenholz bestehende Pavillon durch die Greifswalder Firma Carportbau in Friedrichshagen errichtet, die Wolgaster Firma Habekost sorgt für die Bodenplatte und die Züssower Spezialfirma Wiedemann wird die Aquarien herstellen.

So etwa soll die neue Aquarienanlage im Wolgaster Tierpark aussehen. Quelle: Tierpark

Daus ist überzeugt, dass die neuartige Anlage, die durch weitere kleine Feuchtbiotope, also Teiche, in unmittelbarer Umgebung ergänzt werden soll, für zusätzliche Besucher sorgt. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Wolgaster, aber auch viele Einheimische aus der Region und viele Urlauber mit dem Tierpark identifizieren. Sehr viele Besucher sind Wiederholungstäter“, so Daus.

Besucherrekord im Visier

Gemeinsam mit den Mitarbeitern geht er davon aus, dass in diesem Jahr ein neuer Besucherrekord von über 50 000 Gästen erreicht wird. Bisher wurden 44 000 Gäste gezählt. „Da wir noch zwei Monate zur Verfügung haben und es zu jeder Jahreszeit hier viel Interessantes zu entdecken gibt, bin ich sicher, dass der Gästestrom anhält“, sagt Mirko Daus. Das im Frühjahr eingefahrene Defizit wegen der mehrwöchigen Schließung durch die Corona-Pandemie sei jedenfalls längst wieder aufgeholt worden, verkündet er voller Freude.

Von Cornelia Meerkatz