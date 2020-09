Wolgast

Da wird mancher im Land aufhorchen: Der bisher parteilose Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler sieht seine künftige politische Heimat bei der CDU. In dieser Woche hat er seinen Aufnahmeantrag eingereicht. Und: Weigler hat noch weitergehende Ambitionen. Er möchte im kommenden Jahr gerne für die Christdemokraten im Wahlkreis 30 in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einziehen.

Der neue CDU-Landesvorsitzende Michael Sack und auch der Kreisvorsitzende von Vorpommern-Greifswald, Franz-Robert Liskow, sind genau wie der Wolgaster CDU-Ortsverein Wolgast-Lassan stolz darauf, dass ihre monatelangen Bemühungen um Weigler erfolgreich waren. „Wir haben viele Male zusammengesessen und diskutiert. Die Entscheidung, das Abwägen der Vorteile und Risiken, hat dann Stefan für sich allein getroffen“, sagt dazu Michael Sack.

Weigler will mehr für Wolgast und die Insel erreichen

„Ich möchte CDU-Mitglied werden und in den Landtag einziehen, weil ich für meine Stadt, für meine Region, in der ich geboren und aufgewachsen bin, mehr erreichen möchte. Viele strategische Ausrichtungen der Christdemokraten stimmen mit meinen Überzeugungen überein. Ich fühle mich in diesem Kreis wohl und denke, dass ich dort mit meinen Erfahrungen und Ideen auf interessierte Zuhörer und Macher stoße. Und für mich ganz wichtig: Die Chemie zwischen den jetzt bei der CDU handelnden Personen und mir stimmt“, erklärt Stefan Weigler. Sowohl Sack als auch Liskow, aber auch Anke Kieser als stellvertretende Ortsgruppenvorsitzende in Wolgast, nicken und lächeln dazu.

Als Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald war Weigler bisher Fraktionsvorsitzender der Kompetenz für Vorpommern. Mit seinem Parteieintritt bei den Christdemokraten sorgt er nun auf der nächsten Kreistagssitzung für weitreichende Folgen. Denn die Kompetenz für Vorpommern, bisher vier Mitglieder stark, verliert damit ihren Fraktionsstatus. Weigler wechselt in die CDU-Fraktion, seine bisherigen Mitstreiter müssen sich entweder ebenfalls politisch neu orientieren oder als parteilose Einzelkandidaten weitermachen. „Ich habe, bevor ich meine Entscheidung öffentlich gemacht habe, mit ihnen gesprochen“, sagte er. Gleiches gelte übrigens auch für seine Mitarbeiter im Rathaus. Die hat er am Freitagmittag informiert.

Als Parteiloser zwischen den Stühlen

Er, der bisher nie irgendein Parteibuch besessen habe, wolle auch deshalb CDU-Mitglied werden, weil er vor allem in seiner Bürgermeistertätigkeit gemerkt habe, dass man als Parteiloser bei bestimmten Entscheidungen zwischen den Stühlen steht und nicht mehr weiterkommt, erklärt er. „Stillstand und Ausharren sind aber nicht mein Ding. Ich habe immer und immer wieder Neues ausprobiert – und das will ich auch jetzt“, sagt Weigler.

Der 41-Jährige ist seit zwölf Jahren Wolgasts Bürgermeister, zuvor war er zwei Wahlperioden lang Mitglied der Stadtvertretung. Damals stand er den Linken noch nahe und wurde auch von ihnen als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen. Die Nähe zu den Linken kam nicht von ungefähr, denn sein Vater Horst Weigler hatte dort schon immer seine politische Heimat. Der 70-Jährige ist heute noch stellvertretender Vorsitzender in seiner Ortsgruppe.

Vater ist bei den Linken

„Gerade wegen seines Vaters hat sich Stefan die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ihm sehr wichtig, dass der Vater seine Beweggründe versteht“, meint CDU-Landeschef Sack dazu. Er, der schon längere Zeit immer wieder das Gespräch mit dem Wolgaster Kommunalpolitiker gesucht hat, habe diesen nicht einfachen Prozess hautnah miterlebt. Weigler selbst, der 2010/11 komplett mit den Linken gebrochen hat, spricht Klartext: „Mein Vater ist nicht vor Freude in die Luft gesprungen, aber er akzeptiert meine Argumente. Meine Entscheidung nennt er konsequent.“ Und nicht nur sein Vater, sondern seine ganze Familie – allen voran seine Frau, eine Lehrerin – tragen seine Entscheidung mit.

Auf die Frage nach dem Bruch muss Stefan Weigler nicht lange überlegen. „Der kam radikal, als die Linken 2010 gegen die militärische Produktion auf der Peene-Werft eine große Kampagne gefahren haben und die Landespolitiker der Partei bei dieser Stimmungsmache mitgemacht haben. Dann kam noch die Ablehnung der damals geplanten Gaskraftwerke in Lubmin dazu. Da war bei mir Feierabend und da gab’s auch kein Zurück mehr“, so Weigler.

Reales Leben spielt in der Kommune

Was ihn heute mit der CDU eine, seien gleiche Auffassungen bei der Wirtschaftspolitik und bei den Fragen zu Tourismus- und Verkehrsproblemen in der Region. Er habe zudem viele CDU-Mitglieder mit Unternehmergeist schätzen gelernt. „Und auch die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit Michael Sack erst als Bürgermeister von Loitz und nun als Landrat hat dazu beigetragen“, betont er. Denn für den Wolgaster Bürgermeister ist die Nähe zu den Bürgern das A und O. „Die Lebensqualität der Bürger findet in der Kommune statt. Dort spielt das reale Leben“, lautet sein Fazit.

Seit Jahren engagiert er sich im Städte- und Gemeindetag, ist dort Vorsitzender der Regionalgruppe. Er kennt die Nöte der Kommunen, vor allem die klammen Haushaltskassen, aus dem Effeff. „Die auskömmliche Finanzierung der Kommunen, um alle anstehenden Aufgaben zu erfüllen, ist noch längst nicht da, wo sie hingehört“, fasst das Wolgaster Stadtoberhaupt zusammen. Aus diesem Grund „und weil diese Region so viele große Probleme, allen voran die Verkehrsinfrastruktur, lösen muss und sie niemand besser kennt als einer, der hier geboren und aufgewachsen ist, traue ich mir zu, es im kommenden Jahr in den Landtag zu schaffen“, fasst er zusammen.

Nominierung für Landtagsmandat gilt als sicher

Erst mal muss er allerdings formell in die Partei aufgenommen und dann im Wahlkreis 30, zu dem die gesamte Insel Usedom und das Amt Am Peenestrom mit Wolgast und Lassan sowie das Amt Lubmin gehören, auch nominiert werden. In CDU-Kreisen scheint das schon auf den Weg gebracht zu sein. Jedenfalls betont Anke Kieser, dass sich die Wolgaster Mitglieder das gut vorstellen können, gilt ihr neues Mitglied doch als ausgesprochen gut vernetzt und geschätzt in Politik und Wirtschaft auf der Insel.

AfD als größter Konkurrent

Auch Stefan Weigler geht mit dem Thema selbstbewusst um. Sein größter Konkurrent, so schätzt er ein, wird der Kandidat der AfD werden. Bei der letzten Landtagswahl hat Prof. Ralph Weber von der AfD das Mandat, das vorher immer in CDU-Hand war, auf Usedom errungen. „Das ist eine Herausforderung, der ich mich gern stelle“, sagt Weigler und ist sich bewusst, dass seine Entscheidung, CDU-Mitglied zu werden und ein Landtagsmandat anzustreben, nicht nur Freunde finden wird. „Das ist gelebte Demokratie. Das muss ich aushalten.“

Zugleich bietet er allen Zweiflern und Kritikern an, sich mit ihm auf einen Kaffee zu verabreden. „Ich erläuterte gerne die Beweggründe für meine Entscheidung. Miteinander zu sprechen ist doch viel besser, als übereinander zu reden.“

Von Cornelia Meerkatz