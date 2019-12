Wortjongleur führt durch das „Varieté am Meer“ 2020

Heringsdorf

Mit Worten und Bällen jongliert Marcus Jeroch, seines Zeichens vielgefragter Moderator und Wortartist. Der gebürtige Hamburger begeistert mit waghalsigen, eigenwilligen Jonglagen und einem breiten Repertoire an geistreichen Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn. Im kommenden Jahr ist der in Berlin lebende Varietékünstler beim 21. Internationalen Kleinkunstfestival Insel Usedom zu erleben.

Marcus Jeroch wird am 30. Mai im Kaiserbädersaal durch das „ Varieté am Meer“ führen. Das teilten jetzt Georg Kurze und Kersten Fubel vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom mit. „Er ist eines unserer Highlights nächstes Jahr“, ist Kurze überzeugt. Jeroch wirbele über die Bühne, werfe mit Worten und Bällen um sich, tausche ihre Sinne, verstelle das Sagen, tauche ein in Sprache bis zu Wahn und Tiefenrausch. Das Publikum dürfe sich auf ein Vergnügen für Herz und Hirn freuen, so die Macher des Kleinkunstfestivals.

Tickets als Weihnachtsgeschenk

Sie weisen darauf hin, dass es bereits jetzt Tickets für die Galaveranstaltung „ Varieté am Meer“ unter www.reservix.de zu kaufen gibt. „Ein ideales Weihnachtsgeschenk“, findet Kersten Fubel. Die Tickets gibt es in drei Kategorien zu 17, 24 und 29 Euro.

Zufrieden sind die Organisatoren mit dem Stand der Bewerbungen. „Bisher haben wir über 110 Bewerbungen. Das sind in etwa so viele wie für das Kleinkunstfestival in diesem Jahr. Ich denke, das wird wieder in Richtung 250 gehen“, ist Georg Kurze zuversichtlich. Die Auswahljury wird im Februar also wieder die Qual der Wahl haben. Sicher dürfte sein, dass auch 2020 wieder herausragende Kleinkünstler aus aller Welt den Weg auf die Insel Usedom finden werden.

Künstler aus aller Welt dabei

„Bewerbungen gibt es aus Taiwan, Kanada, Australien, Argentinien und natürlich aus vielen europäischen Ländern und Deutschland“, erklärt Kurze. Besonders erwähnt er eine Truppe aus Schweden, denn Skandinavien brächte nur selten Kleinkünstler hervor.

Am bewährten Programmablauf wird sich auch an Pfingsten 2020 nichts ändern. Neben den Wertungs- und freien Auftritten rund um die Heringsdorfer Seebrücke gibt es auch wieder Gastspiele in den anderen Seebädern der Insel. Neu dabei sein wird Trassenheide und wieder mit von der Partie Ückeritz. So könne der Förderverein dafür garantieren, dass alle teilnehmenden Künstler drei Auftritte haben, bei denen sie den Hut rumgehen lassen können.

So erfreulich das Interesse der internationalen Kleinkünstler am Festival ist, so schwierig gestaltet sich die Suche nach Hotelzimmern bzw. Sponsoren. „Wir sind natürlich daran interessiert, kostenlose Zimmer zu bekommen“, sagt Kersten Fubel. Leider hätte der Verein in diesem Jahr etliche Zimmer dazu kaufen müssen. Dafür bräuchte der Förderverein mehr Barmittel. „Wir haben seit vielen Jahren gute Partner, die uns unterstützen, aber es kommen kaum neue dazu“, bedauert der Vereinschef. Er sei deshalb für jedes weitere gesponserte Hotel- bzw. Ferienwohnungsbett froh und dankbar.

Von Dietmar Pühler