Greifswald

„Informiere Josef!“ So lautet der Titel des Krippenspiels, das am 24. Dezember um 15 Uhr im Greifswalder Dom St. Nikolai aufgeführt wird. „Mit diesen Worten beauftragt Gott seinen Engel Gabriel – und schon nimmt die Weihnachtsgeschichte ihren Lauf“, erklärt Beate Kempf-Beyrich, Pastorin der Evangelischen Kirchengemeinde Dom St. Nikolai.

Die Weihnachtsgeschichte und die heutige Zeit

Jedoch: Die einzelnen Akteure verstünden nicht wirklich, was mit ihnen geschieht und welch besondere Geschichte sie da erleben. Und wie ist es heutzutage? „Verstehen wir heute mehr von der Weihnachtsgeschichte? Begreifen wir, dass sich diese Geschichte auch heute noch in unserem Leben abspielt?“, fragt sich Beate Kempf-Beyrich. Das Krippenspiel am Heilig Abend soll den Besuchern eine Antwort geben.

Neuer Bischof predigt im Dom

Übrigens: Den Gottesdienst um 17 Uhr am Heilig Abend wird der neue Bischof Tilman Jeremias halten, gemeinsam mit dem Jugendchor der Domgemeinde. In seiner Predigt wird es unter anderem um die Familie gehen. Das Fest der vermeintlich „Heiligen Familie“ kann Druck auslösen. Da hilft ein Blick auf das familiäre Chaos im Stall zu Bethlehem . . .

Die Rolle von Josef in der Weihnachtsgeschichte

Um 22 Uhr wird dann in den Dom zur Christvesper mit dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums eingeladen. Die Predigt hält Dompastor Dr. Tilman Beyrich. Er wird in seiner Predigt auf die Auslegung der Weihnachtsgeschichte bei Bach eingehen: Im Zentrum soll auch hier einmal Josef stehen.

„Welche Rolle weist Bach ihm zu?“, fragt sich Tilman Beyrich. Immerhin trage Josef doch entscheidend dazu bei, dass alles so kommt, wie es in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird: Maria zieht mit ihm nach Bethlehem und sie fliehen später nach Ägypten. „Es kommt auch heute auf Träumer wie Josef an, dass es Weihnachten wird – dass Gott auch bei uns zur Welt kommen kann“, betont der Pastor.

Lesen Sie auch:

Von Bernhard Schmidtbauer