Wrangelsburg: Für dieses Hobby pauken die Kinder gern

Der Weiße See mit seiner ländlichen Idylle liegt unmittelbar vor der Haustür, quasi nur einen Katzensprung von ihrem Kinderhaus entfernt. Was liegt da näher, als hier die Angelrute auszuwerfen? Niklas, Jasmin, Emmi und weitere Bewohner der von Andreas Harms geleiteten pädagogischen Einrichtung in Wrangelsburg lernen derzeit das Einmaleins des richtigen Fischens.

Bauen können sie dabei auf den Lehrberechtigten Winfried Wilke vom Kreisanglerverband Ostvorpommern, der ihnen das nötige Wissen für den Fischereischein vermittelt. Der ist in MV für Freunde des Angelns ab vollendetem 14. Lebensjahr Pflicht.

26-Stunden-Kurs für angehende Angler

„Angeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Die Kinder sind in der Natur, können zur Ruhe kommen und sich als Teil der Natur begreifen. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagt Harms, der gemeinsam mit den Mädchen und Jungen die Schulbank drückt. Der 26-Stunden-Kurs begann am Wochenende und wird die insgesamt zehn Teilnehmer noch manchen Freitag und Sonnabend zusammenführen, bevor am 31. März die Prüfung im Kalender steht.

Der zehnjährige Niklas ist schon nach den ersten fünf Stunden Feuer und Flamme: „Angeln ist das beste Hobby, das es gibt. Ich freue mich darauf, bald einen Hecht oder andere Raubfische zu angeln“, sagt er. Auch Jasmin findet die Materie nach dem ersten Theorieblock spannend. „Wir haben zum Beispiel gelernt, dass Fische auch einen Gesichtssinn haben“, erzählt die Neunjährige. Die gleichaltrige Emmi ist hoch motiviert. An der frischen Luft zu sein und etwas zu unternehmen, sei nie langweilig: „Danke, dass ich diesen Kurs mitmachen darf“, sagt sie.

Spenden machen die Teilnahme möglich

Dieses Dankeschön können sich mehrere Förderer zugutehalten. Während die teilnehmenden Erwachsenen die Kosten selbst zahlen, gab es für die Kinder finanzielle Unterstützung. 75 Euro pro Nase kostet der Kurs inklusive Prüfungsgebühr. „Ohne Spenden wäre das nicht möglich gewesen“, wertschätzt Harms und dankt zugleich der Gemeinde für die kostenlose Bereitstellung des Kursraumes: „Gut, dass der Bürgermeister dahinter steht, dadurch war es auch anderen Interessenten möglich, das Angebot zu nutzen.“

Für das Gemeindeoberhaupt Paul Juds – selbst Kursteilnehmer – eine Herzenssache, Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das hat er sich im vorigen Jahr mit seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt auf die Fahnen geschrieben. „Immerhin sind von den 230 Einwohnern unserer kleinen Gemeinde rund 50 Kinder“, sagt der 23-Jährige.

Ziel sei es jedoch nicht, dem Nachwuchs irgendetwas aufzudrängen. Stattdessen wolle die Gemeinde mit kleinen Angeboten schauen, was gut laufe und auf diese Weise Eigeninitiative fördern. „Das Adventsbasteln im Dezember, das Baumschmücken vorm alten Kulturhaus und das anschließende Adventsfeuer kamen gut an“, erinnert Juds. Deshalb plane die Gemeinde für Ostern erneut Aktivitäten mit Maibaumschmücken und mehr.

Gelebte Gemeinschaft in dem kleinen Ort

Andreas Harms, der vor zweieinhalb Jahren das Kinderhaus neben dem Wrangels­burger Schloss eröffnete und es als Geschäftsführer und pädagogischer Leiter betreibt, fühlt sich im Dorf daher mit seiner Einrichtung sehr gut aufgehoben: „Es ist schön, dass die Gemeinde viel anschiebt.“ Das kleine Dorf abseits verkehrsreicher Straßen biete den Kindern, von denen manche keine Eltern mehr haben, eine gute Atmosphäre zum Aufwachsen.

Dass auch junge Familien den Wert dieser Idylle wieder mehr wertschätzten, sei für ihn kein Wunder. Hier werde Gemeinschaft gelebt. Das habe er auch im vorigen Jahr beim Aufbau des Spielplatzes am Kinderhaus erfahren, an dem sich etwa 25 Freiwillige beteiligten. Ein Spielplatz, der jetzt allen Kindern des Dorfes offensteht.

