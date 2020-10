Würden Greifswalder die „wahren Kosten“ für Lebensmittel zahlen?

Greifswald

Die Berechnung der „wahren Kosten“ für Lebensmittel von Wissenschaftlern der Universitäten Greifswald und Augsburg zeigt, dass vor allem konventionelle Lebensmittel deutlich teurer sein müssten, als sie in den Supermärkten und Discountern angeboten werden. Fleischprodukte wie Hackfleisch müssten aufgrund von Erzeugung, Weiterverarbeitung, Transport oder dem CO2-Ausstoß eigentlich fast dreimal so viel kosten. Doch wären die Kunden bereit, die „wahren Kosten“ zu tragen?

„Ja, ich würde mehr zahlen“

Bei Thomas Fischer komme nur selten Fleisch auf den Tisch. Dann bevorzugt der 63-Jährige Bioprodukte. Dementsprechend darf es auch mehr kosten. Er ist sich sicher, dass allen voran Fleisch heute weniger wertgeschätzt wird. „Die Politik ist hier gefragt. Auf Freiwilligenbasis funktioniert das eben nicht. Es müssten Regeln für die Kosten von Lebensmittel eingeführt werden.“ Er wäre bereit, auch für Milch, Obst und Gemüse die „wahren Kosten“ zu tragen.

Ähnlich sieht das auch Bärbel Steiner. Sie würde ebenfalls mehr für bestimmte Lebensmittel ausgeben. Schon jetzt bevorzugt die 59-Jährige bei Obst und Gemüse nicht die konventionellen, sondern die Bioprodukte, die laut Berechnung näher an die „wahren Kosten“ herankommen: „Umweltschutz ist heute vor allem bei jungen Menschen ein aktuelles Thema. Ich denke, dass auch viele andere Leute bereit wären, mehr für bestimmte Produkte zu zahlen.“ Sie begrüßt, dass Penny in einem Pilotprojekt, die „wahren Kosten“ neben dem üblichen Verkaufspreis ausweist.

Verbraucher haben sich an die jetzigen Preise gewöhnt

Und was denken junge Menschen über die tatsächlichen Kosten für Lebensmittel? Wiebke Schneider hat schon immer darauf geachtet, was sie kauft. Seitdem nun eine Veganerin in der WG der 19-Jährigen wohnt, ist es der Studentin noch wichtiger, vieles regional zu kaufen und so selten wie möglich Fleisch zu essen. „Ich habe mich oft mit meiner Mitbewohnerin über Lebensmittel unterhalten. Sie hat mir sehr die Augen geöffnet.“

Fleisch ist der jungen Frau aber ohnehin zu teuer, weil sie nur „gutes Fleisch“ kaufen möchte. Daher greift Schneider schon jetzt häufig zu Bioprodukten. „Ich wäre schon bereit, mehr zu bezahlen, allerdings denke ich auch, dass es viele Leute nerven könnte.“ Sie vermutet, dass es schwer wäre, die „wahren Kosten“ umzusetzen, „weil man sich an die jetzigen Preise gewöhnt hat.“

Provokation für Menschen mit niedrigem Einkommen?

Auch Esther Vierbock lebt vegetarisch. Der Umweltschutz sei ihr sehr wichtig. Sie würde es begrüßen, wenn die hiesigen Supermärkte und Discounter die „wahren Kosten“ neben den normalen Verkaufspreis ausweisen würden. Doch sie glaubt auch, dass das einige Leute provozieren könnte. Vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen. Die 19-Jährige wäre ebenfalls bereit, mehr Geld in den Supermärkten zu lassen. „Dann schätzt man die Lebensmittel mehr wert und schmeißt vielleicht weniger weg. Es wäre auch gut, wenn wir gerade bei Fleisch zurück zum wöchentlichen Sonntagsbraten kämen“, sagt die Studentin.

Von Christin Lachmann/ Laura Philipsen