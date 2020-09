Wusterhusen

Deutschlandweit wurden am 1. September die neuen Auszubildenden begrüßt. Auch beim Hallen- und Anlagenbauspezialist HAB aus Wusterhusen gibt es nun zwei neue Gesichter. Laurenc Below (17) aus Stolpe und Loris Sadewasser (17) aus Greifswald haben pünktlich zum diesjährigen Ausbildungsbeginn eine Lehre zum Metallbauer mit Ausrichtung Konstruktionstechnik begonnen.

„Wir bilden seit Jahren kontinuierlich junge Leute aus und eröffnen ihnen spannende berufliche Perspektiven in unserem Unternehmen“, betonte Geschäftsführer Andreas Pörsch. „Die Ausbildung eigener Fachkräfte gehört zu unserer Firmenphilosophie und ist von großer Bedeutung, um die innovative und strategische Entwicklung des Unternehmens zu gestalten und voranzutreiben.“ Lehrjahresübergreifend sind bei HAB jetzt sechs Azubis unter Vertrag. Im Frühjahr dieses Jahres schlossen vier Azubis ihre Lehre ab.

Jährlicher Umsatz von 13 Millionen Euro

Das mittelständische Unternehmen kooperiert in der Region unter anderem mit der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft. In dem Wolgaster Schiffbaubetrieb werden Laurence Below und Loris Sadewasser in den nächsten sechs Monaten eine Grundlagenausbildung in der Metallbearbeitung absolvieren. Um die Startphase in der beruflichen Ausbildung zu erleichtern, übernehmen Azubis aus den älteren Lehrjahren die Patenschaft über die beiden Neulinge.

Das familiengeführte Unternehmen aktuell mehr als 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 13 Millionen Euro. In naher Zukunft peile HAB ein Umsatzwachstum von jährlich gut 20 Prozent an. Zuletzt wurden insgesamt 6,5 Millionen Euro in neue Hallen und Gebäude sowie in hochleistungsfähige Maschinen investiert. „Bislang haben wir gut 75 Prozent unserer Wertschöpfung im Industrie- und Gewerbebau realisiert“, sagt Firmenchef Pörsch. „Wir wollen uns jetzt noch breiter aufstellen.“

