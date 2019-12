Wusterhusen

Am Montagmorgen wurde in Wusterhusen ein 87 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, stieß er in der Lubminer Straße auf Höhe des Pappelweges mit dem Auto einer 64 Jahre alten Autofahrerin zusammen. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Vorrang- und Vorfahrtsfehler aus.

Von OZ