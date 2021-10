Insel Usedom

Alljährlich fand am Abend des 3. Oktober als Zeichen der Freunde und Verbundenheit entlang der Usedomer Ostseeküste in den Seebädern ein XXL-Feuerwerk statt. Das 100-minütige Strandfeuerwerk wurde entlang der 42 Kilometer langen Küste in zehn Ostseebädern von Karlshagen über Zinnowitz und die Bernsteinbäder bis nach Ahlbeck in Zehn-Minuten-Staffeln gezündet. Im vergangenen Jahr fiel es wegen Corona aus. Und dieses Jahr?

Als einziges Seebad auf Usedom feiert Loddin den Tag der Deutschen Einheit mit einem Feuerwerk am Strand. Von 19.30 bis 19.45 Uhr wird der Himmel über der Ostsee in bunten Farben erstrahlen. Bereits ab 19 Uhr stimmt eine Open-Air-Disko auf das Feuerwerk ein.

Die Eigenbetriebe aller anderen Seebäder haben von einem XXL-Feuerwerk Abstand genommen, da nach wie vor Coronaregelungen gelten und diese sich ja nach den Fallzahlen laufend ändern.

„Lichterzauber“ in Ückeritz

Das Bernsteinbad Ückeritz bietet allerdings wie im vergangenen Jahr als Zeichen der Hoffnung einen wunderbaren Ersatz für das Feuerwerk – den „Lichterzauber“ im Wald am Campingplatz. Den ganzen Monat Oktober findet wöchentlich jeweils von donnerstags bis sonntags der „Lichterzauber“ in der Zeit von 17 bis 22 Uhr statt. Geboten werden sich ständig wechselnde Lasershows und Illuminationen in den Bäumen. Auch die kulinarische Versorgung der Besucher ist abgesichert. Der Eintritt beträgt pro Person mit Kurkarte 5 Euro, ohne Kurkarte 7 Euro.

Im Seebad Trasssenheide findet am 3. Oktober unter dem Motto „Insel des Lichts“ eine einstündige Knicklichtwanderung durch den Küstenwald statt. Start ist um 19 Uhr auf dem Promenadenplatz. Anmeldung notwendig unter: www.trassenheide.de/events.

Von Cornelia Meerkatz