Yacht kollidiert mit Klappbrücke in Wieck

Greifswald

Eine acht Meter lange Segelyacht ist am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, mit der geöffneten Wiecker Klappbrücke kollidiert. Beim Passieren der Brücke sei eine Befestigung (Wante) des Großmastes der Yacht an das rechte Klappbrückenteil gestoßen und habe sich dabei verkeilt, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Großmast gebrochen

Der Großmast der Yacht brach infolge der Kollision mittig durch. Mit Hilfe der Brückenwärter und des Hafenmeisters sei die Yacht gegen 15.30 Uhr wieder von der Brücke frei gekommen. Am Segelboot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Brücke wurde bis Montag, 9 Uhr, für Autos gesperrt. Eine Fachfirma hat das Bauwerk am Morgen begutachtet und keine Beschädigungen festgestellt.

Von OZ