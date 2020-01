ZDF dokumentiert Leben in Greifswald

Greifswald

Was bewegt die Hansestädter? Was zeichnet die kleine Studentenstadt am Meer aus? Wie lebt es sich in Greifswald? Die Journalistin Anne Stadtfeld und der Kameramann Niklas Grunwald vom ZDF sind seit dem 20. Januar für vier Wochen in Greifswald, um diesen Fragen nachzugehen.

Es ist die neunte Auflage des Bürgerprojektes „ ZDF in …“. Nach Stendal, Wilhelmshafen, Altenburg oder Bottrop macht der Sender nun in der Hansestadt Halt. Doch warum gerade Greifswald? „Unser Hauptstadtstudio in Schwerin hat nach einer Stadt gesucht, die viele interessante Geschichten zu bieten hat und möglichst weit von der Landeshauptstadt entfernt ist“, erklärt die 37-jährige Reporterin.

„Speeddating“ mit Pressesprechern

Das Duo sucht nun genau diese Geschichten. „Unsere Liste ist lang. Wir haben gefühlt über 50 Institutionen, Unternehmen, Vereine, Projekte und schöne Geschichten über Menschen zusammengetragen“, so Stadtfeld. Bei einer Art „Speeddating“ mit Vertretern verschiedener Institutionen und Einrichtungen füllte sich Stadtfelds Themenblock rasend schnell.

Interessant für einen Bericht sei beispielsweise der wirtschaftliche Gegensatz zwischen dem Millionengeschäft von Hanseyachts und der traditionellen Museumswerft, in der alte Holzboote erhalten werden.

Freie Wahl für Drehformat

Weit oben auf der Liste steht zudem das Hausprojekt in der Stralsunder Straße 10/12 (Straze) oder das Café Lichtblick mit seinem integrativen Ansatz. Zudem ein Soldat, der in seiner Freizeit als Cheerleader auf der Matte steht, sowie ein junger Mann, der Freester Fischerteppiche nach der 90 Jahre alten Tradition knüpft. „Das Schöne ist, dass wir je nach Geschichte vollkommen freie Wahl haben, wie wir sie darstellen“, sagt Stadtfeld.

Gezeigt werden die einzelnen Beiträge je nach Inhalt und Form in verschiedenen Sendungen des ZDF wie dem Morgenmagazin, Heute-Journal oder Drehscheibe. Zudem veröffentlicht die Reporterin ihre Eindrücke in den sozialen Medien wie Instagram oder Twitter.

Greifswalder berichten Positives

Das Team zieht indes ein positives Zwischenfazit. Die Menschen sagen mehr Gutes als Schlechtes über die Stadt, in der sie leben, so Stadtfeld. „Dass wir als Zwei-Personen-Team unterwegs sind, hilft uns wahrscheinlich, weil wir unsere Gesprächspartner nicht mit einem riesigen Fernsehteam überwältigen.“

Zu einem Bürgerdialog im Café Lichtblick kamen rund 20 Greifswalder. „Die haben mit uns über sehr unterschiedliche Dinge geredet. Eine Frau meinte, dass es fast unmöglich wäre, als Ladenbesitzerin die Mieten in der Innenstadt zu stemmen.“

Mit so einem kleinen Team zu drehen sei für Stadtfeld ein Experiment. Zu Beginn der Dreharbeiten sprachen sie und Grunwald mit rund 100 Greifswaldern in der Fußgängerzone und veröffentlichten einen Beitrag über die Umfrage im Magazin Drehscheibe.

Sehen Sie hier den Beitrag des ZDF über Greifswald

Für ihren ersten großen Beitrag rückte der Forschungsstandort Greifswald in den Mittelpunkt: So erfahren die Zuschauer im Heute-Journal, wie im Max-Planck-Institut die Kernfusion in der Sonne imitiert wird; dazu erhitzt die Anlage Wendelstein 7-X Plasma auf 100 Millionen Grad Celsius. Stadtfeld und Grunwald sprachen zudem mit einem Landwirt, der in einem innovativen Projekt mitwirkt, in dem getestet wird, ob Plasma auch zur Bekämpfung von Schädlingen in der Landwirtschaft geeignet ist.

ZDF-Duo informiert in den sozialen Medien

Während Anne Stadtfeld aus Schwerin in die Hansestadt angereist ist, kommt Niklas Grunwald aus Berlin. Der Kameramann und Allround-Talent, wie Anne Stadtfeld ihren Kollegen nennt, ist in Greifswald geboren und aufgewachsen. Vor elf Jahren verließ er die Stadt. Nach seinem Zivildienst in Berlin begann er eine Ausbildung zum Mediengestalter und arbeitet heute als freier Kameramann für das ZDF.

Grunwald ist nun zurück in seiner Geburtsstadt für seine zweite Runde im Format „ ZDF in …“, für das er bereits in Altenburg drehte. Seit er Greifswald verlassen hat, hat sich vieles verändert. Einen groben Stadtplan hat der 29-Jährige noch im Hinterkopf: „Wo ich mir was vom Bäcker holen könnte, wüsste ich auf Anhieb aber nicht“, sagt er.

Schon einmal drehte Anne Stadtfeld in der Hansestadt. Im vergangenen März ging sie für die Sendung „Volle Kanne“ auf Kustodie-Führung, besuchte den Museumshafen und ließ sich bei „Fisch 13“ erklären, woraus der Pflaumenaugust besteht. Welche Geschichten das Team noch aufspüren wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Hansestadt hat davon so einige interessante zu bieten.

Ausflug nach Greifswald Greifswald ist wunderschön und definitv einen Ausflug wert. Vielleicht am Wochenende? :-) InsideGREIFSWALD Universität Greifswald Gepostet von ZDF Volle Kanne am Freitag, 22. März 2019

