Greifswald

Die Arbeitslosigkeit ist im Berichtsmonat Dezember erwartungsgemäß gestiegen. Aktuell sind 9877 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. „Das ist der niedrigste Stand in einem Dezember seit der Wiedervereinigung“, berichtet An­dreas Wegner, Chef der Arbeitsagentur Greifswald. Im Dezember 2018 waren noch 10 661 und damit 784 mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 8,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 9,2 Prozent. „Vor allem Männer, die im vom Wetter abhängigen Berufen arbeiten, melden sich im Winter arbeitslos“, erklärt Wegner.

Quote unter zehn Prozent

„Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt im Jahr 2019 gut entwickelt“, bilanziert der Agenturchef mit Blick auf das vergangene Jahr. Im Jahresdurchschnitt waren 9954 Frauen und Männer im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet. Das sind 1013 weniger als im letzten Jahr, ein Rückgang von 9,2 Prozent. „Seit März 2019 lag die Arbeitslosenquote im Landkreis durchgängig unter zehn Prozent“, freut sich Wegner. Die niedrigste Arbeitslosenquote konnte mit 7,7 Prozent im Juli verzeichnet werden. In Wolgast lag sie zu diesem Zeitpunkt sogar bei 5,3 Prozent.

Fachkräfte dringend gesucht

Mit Blick auf das neue Jahr sieht Wegner die Fachkräftesicherung im Landkreis als eine der größten Herausforderungen. „In den nächsten Jahren gehen viele erfahrene Arbeitskräfte in ihren wohlverdienten Ruhestand.“ Im Berichtsmonat Dezember befanden sich 882 Personen in einer beruflichen Weiterbildung. Das sind 85 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquoten in den einzelnen Geschäftsstellen betrugen: Anklam 9,8 Prozent, Greifswald 7,0 Prozent, Pasewalk 11,4 Prozent, Ueckermünde 9,5 Prozent, Wolgast 7,7 Prozent.

Von OZ