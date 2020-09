Zahl der Infizierten in und um Greifswald steigt

Greifswald

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Vorpommern-Greifswald steigt: Laut Universitätsmedizin Greifswald werden wieder vermehrt Menschen positiv getestet. „Nachdem über einen längeren Zeitraum kaum ein Fall nachzuweisen war, waren in der vergangenen Woche zehn Tests positiv“, informiert Sprecher Christian Arns.

Im August und in der ersten Septemberhälfte habe es an der Greifswalder Universitätsmedizin kaum positive Corona-Tests gegeben. Die wenigen seien überwiegend Folgetests für bereits bekannte Fälle gewesen. Das habe sich mittlerweile geändert. „Alleine am vergangenen Samstag wurden fünf neue Fälle durch Tests vom Abstrichzentrum bekannt“, so Arns.

Über 26000 Abstriche insgesamt

Aktuell gebe es keinen stationär aufgenommenen Patienten an der Unimedizin. Der letzte Patient sei vor zwei Wochen genesen entlassen. Insgesamt waren es bisher 22 Patienten, die stationär behandelt wurden. Davon sei eine Person in ein anderes Krankenhaus verlegt, 16 Patienten wurden entlassen, fünf sind verstorben. Laut Arns hatten sie schwere Vorerkrankungen. Die Person aus der Ärzteschaft, die am 9. September positiv getestet worden war, habe weder Patienten noch Kollegen angesteckt. Sämtliche Schutzmaßnahmen hätten gegriffen.

Insgesamt wurden an der Universitätsmedizin Greifswald seit Mitte März 26643 Abstriche untersucht, davon 6096 vom Abstrichzentrum. 173 Proben waren positiv, darunter viele Kontroll-Tests bekannter Fälle.

