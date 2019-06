Greifswald

Ein Zaun im Stadtteil Schönwalde II sorgt für Empörung. Wenn es nach hier ansässigen Kleingärtnern geht, baut ihn die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) wieder ab. Mindestens müsse es aber ein Tor, eine Pforte im Zaun geben.

Der Hintergrund: In den 1980er Jahren entstand nördlich der Makarenkostraße 42 hinter einem bereits abgerissenen Block, eine grüne Oase. Es sind Mietergärten. Sie waren bis Ende Mai über eine Rasenfläche leicht erreichbar. Das ist Geschichte. Vor die Gärten hat die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) einen hohen Zaun gesetzt. Der so entstandene Weg zwischen der Anlage auf städtischem Grund und der großen Rasenfläche ist etwa zwei Meter breit. Er befindet sich auf dem Gelände der kommunalen Wohnungsgesellschaft. Die Gärten liegen sich auf städtischem Land.

Kleingärtnerin wartet seit Monaten auf Antwort des OB

Nur über größere Umwege kommen die überwiegend älteren Kleingärtner zu dem schmalen Weg, der Anlage und Gärten trennt. Wer irgend konnte, kam zum Ortstermin mit der OZ, um seinem Ärger Luft zu machen.

Ursula Rakow ist Mieterin in der Makarenkostraße 42. Sie hat mit ihrem Mann eine Parzelle gepachtet. Ein Gerücht sei dem anderen gefolgt, erzählt sie. Belastbare Informationen gab es nicht.

Kleingärtnerin Ursula Darmer wohnt im Puschkinring. Sie ist Mitglied des Seniorenbeirats der Hansestadt. Darmer hat am 10.Dezember die Sprechstunde von OB Stefan Fassbinder (Grüne) besucht und das Problem geschildert. „Ich warte seitdem auf die versprochene Antwort “, sagt sie enttäuscht. „Wir zahlen doch Pacht an die Stadt, und nicht wenig“, unterstützt der zweite Vorstand der Anlage, Daniel Bluhm.

Weg für Rollatorfahrer ungeeignet

Wenn die Kleingärtner jetzt zu ihren Parzellen wollen, müssen sie an der „Kiste“ und an den Studentenwohnheimen vorbei, die gerade saniert werden. Kein angenehmer Weg und viele Kleingärtner sind schlecht zu Fuß. Sylvia Schüler musste schon den Notarzt rufen, als sie in ihren Garten war. „Wie soll das jetzt gehen“, fragt sie sich.

Lob gibt es für CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. „Ich hatte Wahlwerbung der Christdemokraten im Briefkasten und habe ihn angerufen, informiert Ursula Rakow. Herr Hochschild sei am nächsten Tag gekommen. „Ein OB für alle Greifswalder sieht anders aus“, kommentiert Hochschild die ausstehende Antwort des Oberbürgermeisters.

WVG verweist auf Unrat auf Rasenflächen

„Leider mussten wir unser Grundstück einfrieden, da in der Vergangenheit Unrat/Gartenabfall in nicht unerheblichen Mengen auf unserem Grundstück entsorgt und das Grundstück außerhalb befestigter Flächen wiederholt mit Pkw befahren wurde“, sagt Silke Köhler für die WVG auf Nachfrage der OZ. Der Zugang sei weiter möglich, betont sie. Es gebe nur positive Rückmeldungen der Mieter. Dass ein weiterer Zugang nötig sei, darauf sei in unterschiedlichen, intensiven Gesprächen nicht hingewiesen worden, so Köhler.

Dass sie Unrat vor ihren Gärten abgelagert haben, bestreiten die Kleingärtner ganz energisch, dafür seien andere verantwortlich. „Alles Unsinn.“ Wen jemand im Einzelfall mal vorfahre, zum Beispiel zum Laubenbau, könnte das doch kein Grund für die Absperrung sein.

Stadt: WVG kam Kleingärtnern entgegen

„Frau Darmer wurde telefonisch über einen Zwischenstand informiert“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Im Hintergrund sei seit Dezember seitens der Stadt intensiv mit der WVG verhandelt worden, um den Kleingärtner zu helfen. Erst Ende April habe es ein Ergebnis gegeben, über das der OB hätte informieren können.

„Die WVG hat das Recht, einen Zaun aufzustellen“, sagt Reimann. Denn das Gelände bis zur Anlage gehöre der Gesellschaft, auch direkt dort hätte die WVG einen Zaun ziehen können. Fehlende Kommunikation? Das Gelände sei Peter Thiedmann verpachtet, nur mit diesem habe die Stadt einen Pachtvertrag. Offensichtlich seien Informationen nicht weitergeleitet worden. „Ich wusste, dass ein Zaun kommen soll, darüber auch alle informiert“, bestätigt Peter Thiedmann. „Aber ich konnte das einfach nicht glauben. Es wurde 2018 sogar gefordert, dass wir unsere Tore dicht machen.“ Dass mit Autos vorgefahren wurde, habe er Ende letzten Jahres untersagt. Man hätte Probleme im Gespräch gemeinsam klären können, so Thiedmann.

Könnte die Stadt Eigentümer als Eigentümer der Wohnungsgesellschaft nicht für eine Lösung im Sinne der Kleingärtner sorgen? Fürs operative Geschäft sei die WVG selbst zuständig, so die Sprecherin. Die WVG sei den Kleingärtnern also sehr entgegengekommen, weil sie den Zaun auf ihre Kosten auf ihrem Gelände gezogen habe.

Eckhard Oberdörfer