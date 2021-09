Rostock

Die nächsten Wochen wird es spannend im Land: Nach den Wahlen für Bundestag und Landtag in MV ist noch ungewiss, in welcher Konstellation künftig regiert wird und welche Themen es in einen Koalitionsvertrag schaffen.

Die OZ hat sich unter den Wählern umgehört, was sie sich jetzt von den Parteien wünschen – und welche Parteien-Konstellation ihnen am liebsten wäre.

Erzieherin (39) aus Sanitz: Der CDU sind zu viele schwere Fehler unterlaufen

Christiane Quick (39), Erzieherin Quelle: privat

Für Christiane Quick (39) aus Sanitz steht fest: „Ich möchte unter keinen Umständen eine Regierungsbeteiligung der CDU, ihr sind meiner Meinung nach in den letzten Monaten zu viele schwerwiegende Fehler unterlaufen.“ Daher hält sie im Bund und im Land die Ampelkoalition unter den entstandenen Gegebenheiten für sich am vertretbarsten.

Die zweifacher Mutter und Erzieherin betont aber auch, dass ihr wichtig sei, dass die einzelnen Parteien auch über die Parteigrenzen hinweg die richtigen Entscheidungen treffen. „Wir brauchen keine leeren Versprechungen, sondern ehrliches Anpacken. Viele Probleme sind derzeit dringend. Aber an erster Stelle steht da für mich ganz klar der Klimaschutz. Außerdem sind die Armutsbekämpfung, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Sozial-und Pflegeberufen oder die Digitalisierung für mich wichtige Themen.“

Student (20) aus Greifswald: Endlich junge Menschen in den Fokus stellen

• Hannes Bauer (20), Student aus Greifswald Quelle: Leonie Gau

Hannes Bauer (20), Jura-Student aus Greifswald, erwartet vor allem Veränderungen vom neuen Bundes- und Landtag: „Es müssen endlich Themen angegangen werden, die uns jüngere Menschen betrifft“. Der 20-Jährige wünsche sich auf Bundesebene und in Mecklenburg-Vorpommern eine Ampelkoalition. Vor allem die Grünen und die FDP ständen für ihn für Fortschritt.

„Wir brauchen Regierungen, die den Klimawandel angehen und sich für mehr Digitalisierung und eine bessere Infrastruktur einsetzen. In den nächsten vier Jahren müssen Konzepte hervorgebracht werden, die flexibler, günstiger und klimaneutraler für die Bürger sind.“

Freizeitbetreuer (35) aus Sellin: Die Grünen sind einfach weltfremd

Michael Czechan, 35, Freizeitbetreuer, Sellin: Ich bin vom Wahlergebnis enttäuscht. Quelle: privat

Völlig anders sieht das Michael Czechan (35), Freizeitbetreuer aus Sellin auf Rügen. „Ich bin vom Wahlergebnis enttäuscht. Die SPD als vermeintlicher Sieger und die CDU knapp dahinter, das zeigt, wie gespalten das Land politisch ist.“ Er denkt, dass sich die Koalitionsverhandlungen ewig hinziehen werden. „Ich hoffe, dass die Grünen nicht mitregieren werden, weil sie einfach weltfremd sind. Klimaschutz ja, aber zu welchem Preis?“, fragt er.

„Im Land hätte ich mir weniger SPD gewünscht. Ich bin von der Landes-SPD und Frau Schwesig nicht überzeugt, vor allem seit der Corona-Krise. Da hat sie zu lahm agiert“, findet Czechan. Er hoffe, dass es in MV nicht zu Rot-Rot komme.

Die SPD sollte aus seiner Sicht nun ganz oben auf der Agenda haben, dass die Löhne in MV deutlich steigen müssen. „Es muss zudem verhindert werden, dass gerade auf Rügen die Jugend nach der Schule abwandert, weil nicht jeder in der Gastronomie oder im Tourismus arbeiten will. Auch gibt es für junge Leute keinen Wohnraum. Dafür wird bisher einfach zu wenig getan.“

Elektroingenieur (39) aus Bargeshagen: Dass die CDU den Kanzler stellen will, ist ein schlechter Scherz

Julian Ganter (39), Elektroingenieur aus Bargeshagen. Quelle: privat

Julian Ganter (39), Elektroingenieur aus Bargeshagen, hofft, dass sich noch in diesem Jahr eine neue Regierung bildet. „Für unser Bundesland hoffe ich auf eine rot-rot-grüne Koalition – ein Zweierbündnis aus SPD und CDU hatten wir jetzt lange genug.“

Das gelte natürlich auch für den Bund: „Dass die CDU nach diesem desaströsen Wahlergebnis allen Ernstes noch den Kanzler stellen will, ist für mich ein schlechter Scherz.“ Hier wünscht sich der 39-Jährige eine Ampel-Koalition – die sich als erste Amtshandlung um einen für alle bezahlbaren Klimaschutz kümmern muss.

Geschäftsführerin (39) aus Wolgast: Sorgen der Wähler sollten im Vordergrund stehen

Kristin Wolf (39), Geschäftsführerin aus Wolgast. Quelle: Tom Schröter

Keinerlei Koalitionswünsche hingegen hat Kristin Wolf (39). „Ich erwarte auf jeden Fall, dass sich die regierenden Parteien und die Opposition in der Weise zusammenfinden, dass für eine politische Stabilität auf Landes- und auf Bundesebene gesorgt ist“, sagt die Geschäftsführerin.

Die Wolgasterin möchte, dass die jeweiligen Regierungsparteien die Sorgen und Wünsche der Wähler in den Vordergrund stellen. „In unserem Bundesland sollten die Belange des Tourismus im Vordergrund stehen. Stabile und faire Löhne zu fairen Arbeitsbedingungen sollten ein wichtiges Ziel der Politik sein.“

Ingenieur (58) aus Stralsund: Schluss mit dem Abbau der Krankenhäuser

Jörg Schulz (58), Elektro-und Sicherheitsingenieur, aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Das Thema Gesundheit hat für den Stralsunder Jörg Schulz oberste Priorität. Der 58-Jährige wünscht sich eine Neuausrichtung des Gesundheitssystems mit Dienst am Kranken und Bedürftigen, der darauf ausgerichtet ist, wie viel Bedarf in den Ländern und Regionen vorhanden ist. „Es muss Schluss sein mit dem Abbau von Krankenhäusern, Intensivbetten, Fachpersonal wie Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern“, sagt der Elektro-und Sicherheitsingenieur. Schulz fordert zudem die Verringerung der Exporte von Gemüse und Fleisch. Dafür sieht er die Politik in der Pflicht, die Vermarktung einheimischer Produkte voranzutreiben und zu unterstützen.

Unternehmerin aus Grimmen: Das Thema Corona muss zum Abschluss kommen

Anke Wiegert, Unternehmerin aus Grimmen Quelle: Raik Mielke

Für Anke Wiegert, Unternehmerin aus Grimmen, hat es oberste Priorität, dass Covid 19 an Dominanz verliert, was politische Entscheidungen betrifft. Die Ladeninhaberin sagt: „Die neue Regierung muss das Thema Corona zum Abschluss bringen. Es darf nicht mehr das alles bestimmende Thema sein. Zudem braucht es einfache und unkomplizierte Hilfen für Unternehmer, die unter der Pandemie gelitten haben.“

Präferenzen, in welcher Koalition regiert werden soll, hat Anke Wiegert nicht. „Wer dies umsetzt, ist hierbei für mich nicht entscheidend. Wichtig ist, dass es wieder mehr um den Menschen geht“, sagt die Grimmenerin. Ein wichtiges Thema ist aus ihrer Sicht, die Gehaltsunterschiede in Ost und West endlich abzuschaffen. „Es muss, für Leute die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch faire Renten geben.“

Gründerin (28) aus Wismar: Schulen müssen technisch besser ausgestattet werden

Vanessa Kersting, Gründerin aus Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Unternehmensgründerin Vanessa Kersting (28) findet, dass die Klimafrage gerade das wichtigste Thema für die neue Regierung sein sollte. „Ich würde mir wünschen, dass die Grünen sich mehr einbringen können und wäre deswegen für eine Ampelkoalition“, sagt die Wismarerin.

Ein weiteres wichtiges Thema sieht die 28-Jährige in der Digitalisierung. „Ich finde es auf Bundes- und Landesebene wichtig, die Digitalisierung im Land voranzutreiben. Und zwar nicht nur in Bezug auf schnelleres und flächendeckendes Internet, sondern auch für die Schulen.“ Die müssten endlich technisch besser ausgestattet werden.

Rentner (81) aus Ribnitz-Damgarten: Endlich gerechte Löhne und faire Renten

Horst Schacht (81), Rentner aus Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Horst Schacht (81), Rentner aus Ribnitz-Damgarten, erwartet von den gewählten Parteien vor allem eines: „Was Koalitionen auf Bundes- und Landesebene angeht, habe ich keine Präferenzen. Entscheidend ist, dass die im Wahlkampf gemachten Versprechen eingehalten werden.“

Von den Bundes- und Landespolitikern fordert er, dass sie sich für gerechte Löhne einsetzen und sich darum kümmern, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch von ihrer Rente leben können. „Da gibt es noch viel Ungerechtigkeit“, findet er. Dringend notwendig sei auch der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radwegenetzes in MV.

Kulturschaffender (46) aus Schönberg: So viel grüne Politik wie möglich machen

Karsten Lessing (46) ist organisatorischer Leiter des Schönberger Musiksommers. Quelle: Jürgen Lenz

Besonders die Kultur im Auge hat Karsten Lessing, organisatorischer Leiter des Schönberger Musiksommers. Er sagt: „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Kulturbereich wichtige Aufgaben hat.“ Kultur müsse weiter unterstützt werden – auch durch Bundesprogramme, die bis in die ländlichen Regionen wirken.

Lessing vermutet, dass es im Bundestag zur Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP kommen wird. Er erklärt: „Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir soviel grüne Politik wie möglich machen – auch im Hinblick auf künftigen Generationen.“ Der 46-Jährige findet die Klimapolitik besonders wichtig und vordringlich. Mit ihr gehe vieles einher, auch was Arbeitsplätze betrifft.

Von Virginie Wolfram