Zemitz

Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine in Zemitz ( Vorpommern-Greifswald) gegen einen Briefkasten. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Biker in der Nacht zum Sonntag von einer Landstraße ab, fuhr in eine Hecke und krachte dann mit voller Wucht gegen den Briefkasten.

Der Mann wurde zur Behandlung in die Uniklinik nach Greifswald gebracht.

Von RND/dpa