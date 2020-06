Zentrum mit Internat und Bauernhof: Was die Aktion Sonnenschein in Hinrichshagen plant

Hinrichshagen

Die Aktion Sonnenschein MV wächst weiter und setzt ihre beeindruckende Investitionstätigkeit in der Region fort. In Hinrichshagen soll ein großes soziales Zentrum auf einer Fläche von fast fünf Hektar entstehen. Dafür hat die Gemeindevertretung auf ihrer letzten Sitzung die Weichen gestellt.

Mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum und der Integrativen Kindertagesstätte sowie der Montessorischule und dem Hort in Schönwalde II beziehungsweise im Ostseeviertel Parkseite gibt es bereits Einrichtungen mit Ausstrahlung über Greifswald hinaus. Derzeit hat der seit 1991 in der Hansestadt aktive eingetragene Verein etwa 240 Mitarbeiter, die auch für weitere Angebote wie Frühförderung und erzieherische Hilfen tätig sind.

Anzeige

Im Mehrgenerationenhaus Quelle: OZ-Archiv

Weitere OZ+ Artikel

Am Stadtrand, in der Hinrichshäger Chausseestraße, betreibt die Aktion Sonnenschein bereits eine Kindertagesstätte und eine Tagespflegeeinrichtung, also so etwas wie ein Mehrgenerationenhaus. Östlich davon soll nun weiter investiert werden. Ohne Debatte billigte die Gemeindevertretung einstimmig auf ihrer letzten Sitzung zwei Dokumente.

Der Neubau der Montessori-Schule Quelle: OZ-Archiv

Aufstellung des Bebauungsplans gebilligt

Erstens ist das der städtebauliche Vertrag, der der Gemeinde die Planungshoheit weiter sichert, aber von den Kosten für die weitere Planung freistellt.

Ebenfalls ohne Debatte stimmten die Volksvertreter für die Aufstellung des Hinrichshäger Bebauungsplanes Nummer 6 für insgesamt 4,6 Hektar. Eine große Fläche, der Greifswalder B-Plan 55 an der Hafenstraße beispielsweise umfasst wenig mehr, etwas mehr als sechs Hektar.

Studentisches und betreutes Wohnen

In Hinrichshagen soll laut Gemeinderatsbeschluss ein „generationenübergreifender Wohnpark mit studentischem Wohnen, Seniorenwohnen im betreuten Wohnen, ein Schullandheim, Wohnen auf dem Bauernhof, ein Internat, Gewerbe und ein Wohngebiet“ entstehen können. Auch ein Medizinisches Versorgungszentrum und ein ambulanter Dienst gehören zu den Zielen.

Anja Bernhardt, Geschäftsführerin der Aktion Sonnenschein in ihrem Büro in der Makarenkostraße Quelle: eob

Anja Bernhardt, Geschäftsführerin der Aktion Sonnenschein, hatte den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr offenbar so überzeugt, dass sie nicht mehr zur Sitzung der Gemeindevertretung eingeladen wurde. „Das ist eine feine Sache“, kommentierte Bürgermeister Marko Dietrich denn auch nach dem Beschluss das Vorhaben. Wenn Wohnbauten, ein Internat, ein Bauernhof, Kleinstgewerbe und so weiter entstünden, sei das für Hinrichshagen gut.

Was genau entsteht, darüber wird derzeit nachgedacht. „Wir haben noch kein fertiges Modell, wie es einmal in Hinrichshagen aussehen wird“, sagt Anja Bernhardt. Grundlegend für die gesamte Planung seien aber die Ideen von Maria Montessori. Sie sind die Klammer für das Gesamtprojekt. „Der Bedarf entwickelt sich im Tun“, sagt sie mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre.

Gute Erfahrungen mit Kita und Tagespflege

Mit der Kindertagesstätte und der Tagespflege in Hinrichshagen sammle man bereits Erfahrungen für ein großes Zentrum mit vielen Angeboten. Das Zusammensein von Kindern und Senioren an der Chausseestraße funktioniere. „Beide Gruppen profitieren“, schätzt die Geschäftsführerin ein. „Eine Oma und ihre Enkelin sind hier nun sogar täglich zusammen.“ 54 Kinder und zwölf Senioren werden betreut. Alle Kitaplätze waren schon vor der Einweihung vergeben. „Jeder hat in Hinrichshagen seine Rückzugsmöglichkeiten, es ist auch nicht zu laut für die Senioren“, so Bernhardt.

2016 begann die pädagogische Planung für dieses erste Projekt, ab 2018 wurde gebaut. „Die Idee entwickelte sich aus unserem Mehrgenerationenhaus.“ 2019 erfolgte die Einweihung. Wann das nächste Gebäude eingeweiht wird, da will sich Anja Bernhardt noch nicht festlegen. Fördermittel müssen eingeworben werden, insgesamt wird sicher ein zweistelliger Millionenbetrag benötigt.

Zentrum soll ländlich und ökologisch geprägt sein

„Wir brauchen neue Konzepte des gesellschaftlichen Zusammenlebens“, so Anja Bernhardt. Hinrichshagen soll ländlich und ökologisch geprägt sein. Das solle sich auch in der Bauweise widerspiegeln.

Lehrbauernhof und „Demenzdorf“

Dass es in Hinrichshagen auch Tiere, einen Lehrbauernhof geben solle, biete sich an. Aktion Sonnenschein denkt zum Beispiel an Hühner und Schafe. „Eine Schildkröte und Fische haben wir ja schon“, sagt sie lächelnd. Der Lehrbauernhof ist sicher nicht nur für Kinder interessant und bietet sich als schulergänzender Lernort an. Zu den Planungen für Hinrichshagen gehört ebenfalls ein „Demenzdorf“.

In Greifswald kein Grundstück gefunden

Die Aktion Sonnenschein hätte ihr Projekt gern in Greifswald verwirklicht. Aber die Suche nach einem geeigneten Grundstück war vergeblich, bedauert Anja Bernhardt. Der jetzige Standort ist indes auch nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt.

Lesen Sie auch: Neubau der Montessorischule in Greifswald

Von Eckhard Oberdörfer