Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) versuchten am Donnerstagabend gewaltsam, in eine Autowerkstatt in der Koitenhäger Landstraße von Greifswald einzudringen. Nur durch einen engagierten 19-jährigen Zeugen aus dem Umkreis von Greifswald konnte die Tat verhindert werde, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.