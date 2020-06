Zeugnisausgaben an Greifswalder Schulen: Wegen Corona sehr bescheiden

Greifswald

Den meisten Schulabgängern steht er noch bevor. Die Abiturienten des Ostseegymnasiums Greifswald haben ihn bereits hinter sich – den allerletzten Schultag mit der Zeugnisausgabe. Doch er ging nicht wie gewohnt in der eigenen Aula über die Bühne, sondern am 5. Juni im Kulturbahnhof. „Wir haben versucht, diese Feier für die 23 Schüler so würdig wie möglich zu gestalten, da ja wegen der Corona-Pandemie schon der Abi-Ball ausfallen muss“, sagt Barb Neumann, Geschäftsführerin der Berufsfachschule Greifswald als Trägerin des Gymnasiums.

Im Kuba sei es möglich gewesen, mit allen Eltern der Abiturienten und wenigen Lehrkräften diesen feierlichen Akt zu begehen. Auch das Kulturprogramm sei minimalistisch ausgefallen, aber dennoch schön verlaufen. Sie freue sich, so Neumann, dass alle Abiturienten die Prüfungen bestanden, einer sein Reifezeugnis sogar mit der Gesamtnote 1,0 erhielt.

Die Zeugnisausgabe für die Abiturienten des Ostseegymnasiums fand im Kulturbahnhof statt. Quelle: Ostseegymnasium

Getrennte Gottesdienste für Martinschüler

Corona hat allen Schülern die großen Abschlussfeten vermiest. Nun legen die Schulen Wert auf einen besonderen Rahmen für die Übergabe der Zeugnisse, den die Schulen nach Angaben des Bildungsministeriums unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygieneschutzbestimmungen in eigener Zuständigkeit planen können.

Auch das Evangelische Schulzentrum Martinschule will seinen Schülern in der Corona-Zeit mit ihren Beschränkungen einen emotionalen Abschied bereiten und dabei an gewohnten Traditionen festhalten. „Die Zeugnisse werden wir wie in den Vorjahren bei einem Festgottesdienst in einer Kirche überreichen“, sagt Schulleiter Benjamin Skladny. Während es in den vergangenen Jahren aber immer eine gemeinsame Feier aller Schüler – von Kindern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung über die Schüler mit mittlerer Reife und Abitur – gab, kann der inklusive Gedanke in diesem Jahr nicht gelebt werden.

Kein gemeinsames Singen

„Um die Abstandsregelungen einzuhalten und gleichzeitig Eltern wie auch Großeltern die Teilnahme zu ermöglichen, führen wir in diesem Jahr getrennte Gottesdienste durch“, so Skladny. Die Schüler mit Förderschwerpunkt erhalten ihre Zeugnisse bei einem Festgottesdienst am 18. Juni in St. Jacobi, die Schüler der 10. und 12. Klassen in zwei getrennten Gottesdiensten am 20. Juni im Dom St. Nikolai. Der Dom sei groß genug für jeweils 18 Schüler und ihre Verwandten.

„Nur gemeinsam singen werden wir nicht“, so Skladny. Ob Zeugnisse, traditionell auch Sonnenblume und Kerze, mit Mundschutz übergeben werden oder eine andere Form der Übergabe gewählt wird, stehe noch nicht fest. Sicher ist, die Orgel wird erklingen, Vorsteher Pastor Wilhelm wird predigen und Schulleiter Benjamin Skladny eine Rede halten.

In diesem Jahr läuft die Zeugnisausgabe in vielen Schulen anders als gewohnt. Quelle: dpa

Lehrer überraschen CDF-Schüler

An der Integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“ werde man ebenfalls auf eine gemeinsame Abschlussfeier verzichten, informierte Schulleiterin Petra Darm. „Unsere Zeugnisausgaben finden für die 10. Klassen am 12. Juni zeitversetzt in unserer Aula statt.“ Alle anderen Schüler erhalten ihre Zeugnisse in den Gruppen, in denen sie ihren Präsenzunterricht haben, am 18. beziehungsweise 19. Juni.

Eine gestaffelte Zeugnisübergabe wird es auch an der Caspar-David-Friedrich-Schule geben. Die insgesamt drei Abschlussklassen werden am 16. Juni zeitversetzt ihre Zeugnisse erhalten. Die Übergabe soll in der Sporthalle stattfinden. Maximal 75 Personen sind nach bisherigem Stand erlaubt. „Es werden daher nur die Eltern dabei sein“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anke Thurow, die bedauert, dass es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Abschlussfahrt nach Dresden gegeben hat. Die Zeugnisausgabe solle trotz der strengen Auflagen so festlich wie möglich absolviert werden. Geplant ist, die Sporthalle zu dekorieren, zudem erhalten die Absolventen die eine oder andere Überraschung, die Thurow noch nicht verraten möchte.

Bescheiden, aber festlich

Abschlussreden, kulturelle Programmpunkte, ausgelassene Stimmung und die Verabschiedung auf Zeit: Auch bei der Montessorischule fällt die diesjährige Zeugnisübergabe der 23 Zehntklässler bescheidener aus. Die Ausgabe erfolgt am 19. Juni im Greifswalder Dom: „Das Mindeste, was wir in diesem Jahr gewährleisten wollten, war der feierliche Charakter, daher sind wir der Domgemeinde sehr dankbar“, sagt Stufenleiterin Manja Olschowski. Ob im Anschluss noch auf der Domwiese gemeinsam mit Eltern, Schülern und Klassenlehrern angestoßen werden kann, wird derzeit noch geklärt, so Olschowski weiter.

Übergabe mit Abstand

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium nutzt man ebenfalls den Dom als feierlichen Rahmen für die Zeugnisausgabe – allerdings auch dort gestaffelt. „Da wir maximal 170 Personen einlassen dürfen, werden wir in zwei Durchgängen die Zeugnisausgabe zelebrieren, damit auch alle Schüler und Schülerinnen Angehörige mitbringen können“, so Schuldirektor Bernd Albrecht. Die Zeugnisse werden am 18. Juni, um 16 und 18 Uhr, überreicht. Jeweils zwei Personen dürfen die Schüler begleiten, die Zeugnisse würden unter Maßgabe der Abstandsregelung überreicht.

Ein Händeschütteln nach der Zeugnisübergabe wird es nicht geben, ebenso wenig den traditionellen Auftritt des Schulchores. „Wir glauben, dass wir trotz zeitlicher Reduzierung und Teilung der Stufe einen feierlichen Rahmen für diesen wichtigen Akt im Dom bieten können“, sagt Schulkoordinator Steffen Qual. Geplant seien solistische musikalische Beiträge durch Lehrer und Schüler. „Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Dompastor und seinem Team in einem sehr guten kooperierenden Miteinander stehen“, so Qual.

Dom ist gern Gastgeber

„Wir sind in diesem besonderen Jahr gern Gastgeber für die Zeugnisausgaben“, sagt Dompastor Tilman Beyrich. „Wir haben das Privileg, dass wir mit dem Dom einen großen feierlichen Rahmen bieten können.“ Dass weltliche Veranstaltungen in der Kirche stattfinden, sei für den Dom nicht neu. Dabei schaue man immer nach dem Charakter der Veranstaltungen. Veranstalter der Zeugnisausgaben sind die jeweiligen Schulen, die ihre Konzepte mit den staatlichen Behörden abgestimmt haben.

Kirche der Turnhalle vorgezogen

In der Kirche erhalten auch die Abiturienten des Schlossgymnasiums Gützkow am 19. Juni um 16 Uhr ihre Zeugnisse – und zwar in St. Nicolai, im Herzen der kleinen Peenestadt. „Da unsere Aula im Schloss nach der Sanierung noch nicht fertig ist, mussten wir uns nach einer Alternative umschauen“, berichtet Schulleiter Ulf Uhlig. Zur Option stand auch die Turnhalle, aber die Kirche biete zweifellos einen schöneren Rahmen. „Die 45 Schüler haben sich für eine gemeinsame Veranstaltung ausgesprochen. Eine starke Entscheidung“, kommentiert Uhlig. Denn aufgrund der Corona-Einschränkungen dürften nun keine Eltern daran teilnehmen. Dennoch werde es ein festliches Programm geben, wenngleich ohne den traditionellen Chorauftritt.

