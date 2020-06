Ferienstart in der Hansestadt - Zeugnisse in Greifswald – Und jetzt geht’s ab in die Ferien!

Am Freitag erhielten auch in Greifswald die Schüler ihre Zeugnisse. Nach einem ungewöhnlichen Schuljahr freuen sich die Kinder auf die Sommerferien. Am 3. August startet die Schule wieder mit dem täglichen Regelunterricht.