Zieht Greifswald die Enteignung eines Hausbesitzers durch?

Greifswald

Bald drei Jahrzehnte steht die Baderstraße 2 in Greifswalds Innenstadt verwaist, nur einen Katzensprung vom Rathaus entfernt. Das Geburtshaus der Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621-1638) ist denkmalgeschützt und zählt zu den wenigen trostlosen, noch vom Verfall bedrohten Gebäuden im Stadtzentrum. Eine Sanierung steht nach jetzigem Kenntnisstand auch im Jahr 2023 nicht bevor. Denn dazu müsste es ein Sanierungskonzept, eine fertige Planung sowie einen Bauantrag geben und die Finanzierung stehen.

Doch davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil. Die Zukunft des im 14. Jahrhundert errichteten und später mehrfach veränderten Giebelhauses ist ungewiss. Eigentümer Cornelius Siller versicherte in der Vergangenheit zwar, das Baudenkmal instandsetzen und einer Nutzung zuführen zu wollen. Das seit Jahren mit Bretterwänden verrammelte Haus spricht jedoch eine andere Sprache.

Stadt unterbreitet Kaufangebot

Deshalb beschloss die Greifswalder Bürgerschaft Mitte Juni 2021, das bereits 2015 erstmals initiierte Enteignungsverfahren neu anzugehen und diesmal zum Erfolg zu führen. Das Verfahren setzt voraus, es erst noch einmal auf höflichem Wege mit dem Besitzer zu versuchen. Heißt: Siller wird zunächst ein Kaufangebot unterbreitet. In einem der OZ vorliegenden Schreiben des Immobilienverwaltungsamtes vom 23. November 2021 wird der Eigentümer darüber informiert, dass die Entscheidungsgremien der Hansestadt ein großes Interesse daran haben, das Baudenkmal fachgerecht zu sanieren und einer langfristigen öffentlichen Nutzung zuzuführen. Deshalb wolle man mit dem Eigentümer in Kaufverhandlungen über das 231 Quadratmeter große Grundstück Baderstraße 2 inklusive Gebäude treten. Um einen objektiven Kaufpreis zu definieren, schlägt die Stadt im Brief vor, ein Verkehrswertgutachten anfertigen zu lassen. Zu klären sei, ob Siller dies selbst in Auftrag gebe oder die Stadt ein solches Gutachten in die Wege leite.

Doch Cornelius Siller denkt offenbar nicht im Traum daran, an die Stadt zu verkaufen. Dies geht zumindest aus einem Antwortschreiben vom 4. Dezember hervor, das er der Stadt und der OSTSEE-ZEITUNG sandte. Darin freut er sich zu hören, „dass die Stadtverwaltung Interesse an einer Nutzung meines Gebäudes Baderstraße 2 hat.“ Doch statt eines Verkaufs offeriert er „eine solche Nutzung im Rahmen einer Anmietung“.

Absichtserklärung ist schon alt

Im weiteren Verlauf des Schreibens erinnert Siller an die von ihm und dem Sibylla-Schwarz-Verein 2019 unterzeichnete Absichtserklärung, die eine Sanierung und Nutzbarmachung des Hauses beinhaltet, um das Denkmal auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dabei das Vermächtnis der Barockdichterin zur Geltung zu bringen.

„In Zusammenarbeit mit dem Verein habe ich bereits ein konkretes Nutzungskonzept erarbeitet, welches ein Café und einen Vereinsraum im Erdgeschoss und Büros im 1. OG vorsieht“, schreibt Siller. „Die Umsetzung des Konzepts hängt allerdings momentan zum einen an der fehlenden langfristigen Absicherung entsprechender Mietverträge... Zum anderen hat die Untere Denkmalschutzbehörde Widerstände gegen die geplante Schaffung von großzügigen Räumen für das Café angekündigt.“ Laut Siller habe es damit die Stadtverwaltung selbst in der Hand, das Vorhaben zu forcieren – sowohl, was das Bauen angehe, als auch die Mietverträge: Denn wenn sich die Stadt engagieren wolle, könne sie dies ja durch finanzielle Unterstützung des Vereins tun, rät er.

Sanierungskonzept liegt nicht vor

Die Hansestadt hat darauf eine ganz andere Sicht. Bereits im Sommer 2021 erklärte sie auf OZ-Anfrage, dass dem Eigentümer mehrfach notwendige Schritte seinerseits erläutert worden seien, um das Projekt voranzubringen. Demnach müsse er ein Konzept und eine denkmalpflegerische Zielstellung zum Umgang mit den einzelnen Bauteilen des Gebäudes vorlegen. Bei einem Einzeldenkmal wie der Baderstraße 2 sei dies unumgänglich. „Daher ist es notwendig, ein Planungsbüro einzuschalten, das ein Sanierungskonzept erarbeitet“, so eine Stadtsprecherin damals. Pauschale Aussagen, etwa zum Entfernen von Wänden, wie Siller sie erwartete, seien nicht möglich.

Der 2013 gegründete Sibylla-Schwarz-Verein sieht den Zustand des Denkmals derweil mit großer Sorge und betrachtet die von der Bürgerschaft geplante Enteignung als „scharfes Schwert“, wie Sonja Gelinek, stellvertretende Vereinsvorsitzende, im Sommer gegenüber OZ erklärte. Ursprüngliche Pläne des Vereins gingen davon aus, das gesamte Haus nach einer Sanierung anzumieten und dort ein Sibylla-Schwarz-Zentrum zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur zu etablieren. Doch die Hoffnung hat sich zerschlagen. Im Vordergrund stehe die Rettung des Gebäudes – wie auch immer. Deshalb fanden sich im November einige Vereinsmitglieder zusammen, um zu mahnen: In einem symbolischen Akt übertünchten sie Graffitischmierereien am Haus mit Farbe und reinigten die Schwarz-Gedenktafel.

Besitzer denkt an Wohnnutzung

Währenddessen überlegt Cornelius Siller jetzt, wie es weitergehen könne. „Aufgrund der Schwierigkeiten, die mir vorschwebende öffentliche Nutzung genehmigt zu bekommen, mache ich mir auch parallel über eine Wohnnutzung des Hauses Gedanken und will hierzu in der nächsten Zeit die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit abklären“, sagt er. Was nicht bedeute, dass er eine öffentliche Nutzung ausschließe. „Wenn sich eine solche wirtschaftlich abbilden lässt, würde ich dies begrüßen und gegenüber einer Wohnnutzung vorziehen“, so der Eigentümer.

Ob den Worten Taten folgen? Die Stadt jedenfalls will sich zurzeit nicht in die Karten schauen lassen. Nur so viel: „Für den Fall, dass keine Veräußerung zu erreichen ist, hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 15.06.2021 beschlossen, das 2015 initiierte Enteignungsverfahren weiter zu verfolgen. Da das Verfahren noch läuft, können wir zum jetzigen Zeitpunkt im Interesse aller Beteiligten nichts weiter dazu sagen“, heißt es auf Anfrage.

Im Herbst 2015, als die Hansestadt beim Innenministerium MV eine Enteignung der Baderstraße 2 beantragte, pochte die Enteignungsbehörde übrigens auf mildere Mittel, setzte auf das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot nach Baugesetzbuch. Inzwischen zogen sechs Jahre ins Land. Womöglich bestehen heutzutage bessere Aussichten auf Erfolg.

Von Petra Hase