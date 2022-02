Zigarettenautomat in Greifswald gesprengt – Täter flüchtig

Greifswald

Am Freitagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Greifswald. Anwohner hörten in der Nacht gegen 02:35 Uhr einen lauten Knall in der Prokofjewstraße. Dann beobachteten sie, wie zwei dunkel gekleidete Männer vom Tatort flüchteten. Einer der Täter soll auffällig groß sein.

Der Zigarettenautomat wurde bei der Explosion stark deformiert. Aus dem Automaten wurden eine bisher unbekannte Menge an Zigaretten entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Stehlschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Geldkassette und mehrere Zigarettenschachteln wurden direkt am Tatort und in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 03834/5400 oder unter www.polizei.mvnet.de).

Von dpa/RND