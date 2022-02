Zinnowitz/Greifswald

Einen Bürgermeister, der permanent in die Luft geht – das hat nur das Ostseebad Zinnowitz aufzuweisen. Peter Usemann macht das auch noch große Freude, er sagt, dass sei schon immer sein Traum gewesen. Was sich ein wenig nach cholerischem Typ anhört, ist ein toller Job mit großer Verantwortung. Denn das ehrenamtliche Gemeindeoberhaupt von Zinnowitz ist Notfallsanitäter und gehört seit zwei Jahren zur Crew des DRF Rettungshubschraubers „Christoph 47“.

Der Hubschrauber, der in Greifswald an der Universitätsmedizin stationiert ist, hat es dem 40-Jährigen schon lange angetan. Wenn sich mal eine Gelegenheit bieten sollte, dort anzufangen, dann werde es das tun, hat sich Usemann immer gesagt. Vor zwei Jahren war es soweit. Eine Stelle als Notfallsanitäter war zu besetzen. Der Zinnowitzer bewarb sich – und wurde genommen. Denn er brachte beste Voraussetzungen mit. Fast 20 Jahre Berufserfahrung als Rettungsassistent des DRK konnte er aufweisen, dazu noch drei Jahre bei der Werkfeuerwehr der EWN in Lubmin. Und in Zinnowitz ist er seit 15 Jahren aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.

„Christoph 47“ fliegt Tag und Nacht

„Ich war überglücklich, als es hieß, dass ich bei der DRF angenommen bin. Das war immer mein Traum“, erinnert sich der junge Familienvater. Nachdem er seine Zusatzausbildung zum Notfallsanitäter absolviert hatte, ging es in die Luft. Ein erhebendes Gefühl sei es für ihn gewesen, als er das erste Mal im Helicopter saß. Schnell sei ihm bewusst geworden, welche ungeheure Verantwortung die Piloten, Notärzte und Notfallsanitäter, die zur Greifswalder Luftrettung gehören, tragen.

Gerufen werden Usemann und seine Kollegen bei Notfällen wie schweren Unfällen auf der Straße, Unglücken mit Kindern, Bränden, Badeunfällen ... Im Sommer sind die Retter häufiger in der Luft als in den Wintermonaten, „obwohl auch da genug passiert“, weiß er. An manchen Tagen folge ein Einsatz auf den nächsten, sei der Rettungshubschrauber zwischen Usedom, Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte permanent im Einsatz. Denn „Christoph 47“ fliegt Tag und Nacht.

Peter Usemann (r.), im Ehrenamt Bürgermeister des Ostseebades Zinnowitz auf Usedom, gehört als Notfallsanitäter zur Crew des Rettungshubschraubers "Christoph 47". Er liebt seinen Beruf über alles. Quelle: Cornelia Meerkatz

Profis, die dank Schnelligkeit Leben retten

Tagsüber geht eine Dreier-Besatzung in die Luft: Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter. Peter Usemann sitzt dann vorn links im Cockpit, hält während des Fluges den Funkkontakt, navigiert mit. In der Nacht fliegen zwei Piloten, dann sitzt er zusammen mit dem Notarzt hinter ihnen. Eine Schicht dauert immer zwölf Stunden. Bernd Rosenberger, DRF-Stationsleiter in Greifswald, ist von seinem Kollegen begeistert. „Vom ersten Augenblick stimmte die Chemie“, sagt er. Peter Usemann agiere schnell und umsichtig und mit der nötigen Empathie. Das sei wichtig.

Der Zinnowitzer freut sich über das Lob: „Ohne Mitgefühl geht eine solche Arbeit nicht. Aber bei unseren Einsätzen müssen die Handgriffe sitzen, wir sind Profis, die gerufen wurden, um Leben zu retten“, weiß er. Nicht immer gelinge das, sagt Peter Usemann und denkt dabei an die vielen Verkehrstoten, die er schon gesehen hat. Deshalb dürfe man die Schicksale nicht zu nah an sich heranlassen. Das sei manchmal schwer, besonders wenn es um Unfälle mit Kindern gehe.

In wenigen Minuten von Heringsdorf nach Greifswald

Hinter den Einsätzen verbergen sich oft dramatische Schicksale, die die Piloten erst hinterher erfahren. Er denkt an einen Familienvater, der an einen Baum gefahren war und dem die Luftretter nicht mehr helfen konnten. Später erfuhren sie, dass der Mann nur schnell nach Hause wollte, um die Fußballschuhe des Sohnes zu holen. „Natürlich sprechen wir darüber, es bedeutet ja auch ein Stück weit Verarbeitung des Geschehens“, so Usemann.

In seinen Augen ist es ein großes Glück, dass „Christoph 47“ 24 Stunden am Tag einsatzbereit ist. „Wir sind innerhalb weniger Minuten an einer Unfallstelle bzw. im Krankenhaus, mit dem Krankenwagen dauert es manchmal wegen der Entfernung eine dreiviertel oder sogar eine Stunde“, erläutert der Notfallsanitäter. Dann nennt er Zahlen: Von Heringsdorf bis nach Greifswald dauere es mit dem Heli 15 Minuten, mit dem Krankenwagen wenigstens eine dreiviertel Stunde oder mehr. Von Zinnowitz bis in die Greifswalder Unimedizin fliegt er acht Minuten, von Peenemünde sind es sogar noch weniger. „Dank dieser Schnelligkeit kann so vielen Menschen geholfen werden.“

Einer dieser Menschen, denen durch Peter Usemann geholfen wurde, war ein Bürgermeister-Kollege. „Tja, so kann’s manchmal kommen. Auf Usedom und im Wolgaster Umland wissen die anderen Bürgermeister schon, dass ich zum Rettungshubschrauber gehöre“, sagt er. Was ihn am meisten freut in seinem anstrengenden Job? „Wenn wir erfahren, dass ein Verletzter dank unserer schnellen Hilfe wieder gesund wurde und ein gutes Leben führen kann, ist das wunderbar“, findet er.

Von Cornelia Meerkatz