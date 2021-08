In unmittelbarer Nähe zum bereits bestehenden Hort entsteht der über drei Millionen teure Neubau des Instituts Lernen und Leben in Zinnowitz. Das eingeschossige Gebäude für 168 Hort- und Kindergartenkinder soll zu Beginn des neuen Jahres fertig sein und lässt keine Kinderwünsche offen. Was es dort alles geben wird.