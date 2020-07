Zinnowitz: Gregor Gysi erklärt auf der Ostsee-Bühne die Welt von heute

Zinnowitz

Wer Klugheit und Eloquenz, gemischt mit einem kräftigen Schuss Wahrheitsliebe und einer Prise Selbstverliebtheit gern mag, ist bei Gregor Gysi (72/ Die Linke) noch immer bestens aufgehoben. Sein spätabendlicher Open-Air-Auftritt in Zinnowitz auf Usedom geriet jedenfalls am Montag zu einer erfreulich klaren wie nachvollziehbaren Analyse des modernen Kapitalismus, über dessen Machtmechanismen und wirtschaftliche, soziale, ökologische und militärische Wirkungen der politisch Interessierte ansonsten nur noch müde den Kopf schütteln kann.

Der Berliner Anwalt, der sich in der Wendezeit den hochriskanten Job aufnackte, die vermaledeite führende politische Partei der Ex-DDR zu übernehmen und zu erneuern, versteht es, die guten wie schlimmen Dinge der Gesellschaft nachvollziehbar beim Namen zu nennen, ohne die Visionen von einer gerechteren Lebensordnung sogleich ad acta zu legen.

Anzeige

Parlamentarier nicht systemrelevant

Im Interview mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt (im Herbst 1989 Chefredakteur der Zeitung „ Junge Welt“) plauderte der Bundestagsabgeordnete, Jurist, Moderator und Buchautor in gewohnt launiger Manier. Die Themen reichten von der ihm plötzlich weit mehr freie Zeit bescherenden Corona-Krise über den Vertrauensverlust der politischen Parteien bis hin zu systemrelevanten Berufen, zu denen während der Pandemie jedenfalls die Berliner Parlamentarier nicht ein einziges Mal gezählt wurden.

Weitere OZ+ Artikel

Über das Warum nachzudenken, überließ er seinem aufgeschlossenen Publikum, das die simplen wie überzeugenden Wahrheiten aus dem Munde Gysis mehrfach mit Zwischenbeifall honorierte. Wie erhofft, wusste er bemerkenswerte Geschichten zu erzählen, die für den Zuhörer mit Erkenntnisgewinn verbunden und zugleich außerordentlich unterhaltsam waren; etwa über die Einigkeit von Bayerns Ministerpräsident Strauß mit SED-Chef Honecker in der Frage, einen wie auch immer gearteten dritten Weltkrieg, den die Supermächte anzuzetteln bereit waren, auf deutschem Boden zu verhindern.

Furcht vor gottloser Gesellschaft

Interessant auch Gysis Überlegung, dass die Herrschenden in der Bundesrepublik durch den Abbau sämtlicher intakter Sozialsysteme des kleineren Deutschlands es sträflich versäumt haben, das heute mitunter beklagte, weil fehlende Selbstwertgefühl vieler Ostdeutscher zu befördern. Applaus erntete der Autor von „Ein Leben ist zu wenig“, ebenso für seine Klarstellung, dass Deutschlands internationale Rolle ausschließlich in der eines Friedensstifters und -vermittlers, keinesfalls aber in jener als Weltpolizist liegen dürfe.

Gregor Gysi (l.) und Hans-Dieter Schütt Während der Gesprächsrunde auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz. Quelle: Steffen Adler

Großen Platz in seinen Erörterungen nahm schließlich die Tatsache ein, dass Gysi zwar nicht an Gott glaubt, sich aber vor einer gottlosen Gesellschaft fürchtet. Denn dann würde uns eine allgemein verbindliche Moral ebenso fehlen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Was wiederum dazu zwingen dürfte, einen staatlichen Kindergeschenktag einzuführen ... Schmunzeln und Schenkelklopfen im Auditorium.

„Knallharte Verkaufsveranstaltung“

Die rhetorische Frage schließlich, wie wir alle nach der Corona-Krise sein werden (bzw. sollten) - solidarischer oder egoistischer, autoritärer oder demokratischer – gab der unverändert überzeugte Anhänger eines demokratischen Sozialismus seinen Zuhörern zum Nachdenken mit auf den Heimweg.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Den traten viele der rund 250 Gäste jedoch erst an, nachdem Gysi ihnen sein Buch signiert hatte. Da war aus einer (O-Ton Schütt) „knallharten Verkaufsveranstaltung“ längst eine Geschichtsstunde geworden, die mit lang anhaltendem Applaus kräftig honoriert wurde.

Lesen Sie auch

Von Steffen Adler